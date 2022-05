Nuovo Cda in YOLO Group

L’assemblea degli azionisti di YOLO Group ha nominato il nuovo CdA e conferma il board. Gianluca de Cobelli e Simone Ranucci Brandimarte, soci fondatori, confermati nei ruoli di Ad e presidente.

Il nuovo CdA è composto di sei amministratori

Oltre ai soci fondatori (Gianluca de Cobelli e Simone Ranucci Brandimarte), siederanno in consiglio due nuovi componenti. Si tratta di Roberto Lancellotti, espressione di Generali Italia, azionista di YOLO dallo scorso agosto e Giuseppina Marchetti. E inoltre due componenti del precedente consiglio (Alessia Truini, in rappresentanza di Intesa Sanpaolo Vita e di Neva SGR, e Antonio Concolino per Primo Ventures SGR)

Alla guida della societa quindi sono stati confermati i due soci fondatori, Gianluca de Cobelli – nella foto – e Simone Ranucci Brandimarte. Rispettivamente nei ruoli di amministratore delegato e presidente.

Il collegio sindacale e composto da Antonia Di Bella (presidente), Lorenzo Centonze e Giuseppe Alessio Verni.

L’assemblea degli azionisti approva il rendiconto della gestione

I risultati, in linea con gli obiettivi di piano, sono tornati ai livelli pre-Covid con ricavi di gruppo a 2,4 milioni di euro e oltre un milione di polizze gestite. Il 2021 è stato quindi caratterizzato da interventi in quattro aree. Evoluzione dell’infrastruttura tecnologica, Sviluppo delle partnership distributive con banche, Ma anche compagnie assicurative e retailer. E inoltre incremento del portafoglio d’offerta e sviluppo dell’operatività internazionale.

Compito del management e del nuovo CdA nel prossimo triennio sarà la prosecuzione del percorso che, in 4 anni di operatività, ha portato YOLO ad affermarsi nel mercato italiano dell’insurtech.

Tra i progetti allo studio, funzionali alla prosecuzione della crescita, la quotazione delle azioni su Euronext Growth Milan. Permetterebbe agli investimenti per potenziare la piattaforma tecnologica. E inoltre rafforzare la struttura organizzativa ed estendere la presenza internazionale.

De Cobelli: “Quotazione in vista”

“La maggiore attenzione di famiglie e imprese alla protezione dai rischi e l’orientamento degli operatori del mercato assicurativo ad innovare la propria offerta hanno creato le condizioni per un’accelerazione nella crescita dell’insurtech italiano”. Ha detto dichiarato Gianluca de Cobelli, co- founder e ceo di YOLO Group. “Il nostro modello di business, integra offerta di soluzioni tecnologiche per gli operatori e distribuzione integrata tramite partnership. Consente di sfruttare le potenzialità di questa fase. La raccolta di nuove risorse finanziarie potrà conferire ulteriore impulso alla nostra crescita”.