Raffaele Jerusalmi nel Cda di e-Novia

Il CdA di e-Novia ha cooptato Raffaele Jerusalmi in sostituzione di Marco Costaguta. In questo modo si rafforza la governance di e-Novia. Il CdA insieme al comitato per gli investimenti, sostiene il percorso di evoluzione della fabbrica di industrial Deep Tech co-fondata da Vincenzo Russi, Cristiano Spelta e Ivo Boniolo.

Un CdA tutto tecnologico

Con questo nuovo ingresso, e-Novia integra le competenze strategiche, tecniche, industriali e finanziarie già presenti nel board presieduto da Michele Scannavini. Il board vede anche presenti gli executive director e co-founder Vincenzo Russi, Ivo Boniolo e Cristiano Spelta. Inoltre sono presenti anche Emanuela Caligaris, chief counsel officer della società, Sandrino Catani, advisor e membro dei comitati per la remunerazione di altre.

Presenti anche Roberto De Miranda, imprenditore con esperienza ultradecennale nel campo della siderurgia, dell’automotive e dell’energia. Giovanni Fassi, dell’omonima società leader nei sistemi di movimentazione e sollevamento, Ervino Riccobon, executive di società italiane del lusso e del design. Sono presenti anche Giuseppe Andreano, chief financial officer di Dompé Farmaceutici e membro dei CdA di società quotate.

Capitale umano ruolo chiave

e-Novia realizza così un sistema di corporate governance ispirato a criteri di eccellenza, in linea con il percorso di rapida crescita e continua evoluzione.

Ad avere un ruolo chiave è l’organizzazione che questa si è data per andare a preservare, nutrire e accrescere i suoi tre asset fondamentali. Ovvero il capitale umano, il capitale finanziario e il portfolio di prodotti e imprese innovative nell’ambito della robotica veicolare e collaborativa.

Accanto ai componenti dell’executive team di e-Novia (il ceo, che ne è anche il presidente, il Cfo e il Coo), sono presenti figure professionali riconosciute nei principali mercati. Ovvero Giorgio Metta, direttore dell’Istituto Italiano di Tecnologia, docente e autore pubblicazioni dedicate al mondo della robotica cognitiva.

Anche Marco Luciano Cassis, presidente del gruppo Analog, Mauro Fenzi, Ceo di SACMI e già alla guida di multinazionali nella robotica industriale. Inoltre Thom van Egmond, Cfo e strategist di Shimano, partner industriale di e-Novia in molteplici iniziative di open innovation nel campo della light mobility. Insieme a loro, gli esperti di finance Giorgio Valerio e Giovanna Voltolina.

Il Consiglio di Amministrazione di e-Novia

Michele Scannavini, presidente.

Vincenzo Russi, executive director, co-Founder e ceo.

Ivo Boniolo, Executive Director, co-Founder e coo.

Cristiano Spelta, Executive Director, co-Founder e Cfo.

Emanuela Caligaris, Executive Director e Cco.

Giuseppe Andreano, director.

Sandrino Catani, director.

Roberto De Miranda, director.

Giovanni Fassi, director.

Raffaele Jerusalmi, director.

Ervino Riccobon, director.