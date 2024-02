Motorola punta su Daniela Idi

Motorola ha nominato Daniela Idi Marketing Director per Motorola Business Group (MBG) EMEA. Già in Lenovo dal 2020, dove ha ricoperto il ruolo di EMEA Consumer e Territory Marketing Director, Idi vanta una lunga esperienza in questo ambito. Ha potenziato il marketing consumer di Lenovo, contribuendo a generare valore premium per l’azienda. E inoltre accelerando la crescita del business in tutte le offerte di prodotti e servizi.

Nel suo ruolo Idi potenzierà il percorso strategico dell’azienda, portando avanti i valori distintivi e unici di Motorola per i suoi clienti e partner. E inoltre sviluppando le ambizioni di business del brand.

Motorola fa parte di Intelligent Devices Group di Lenovo, un’organizzazione globale che comprende la business unit PC e Smart Devices e il Mobile Business Group. La sua gamma di prodotti, soluzioni, software e servizi spazia dai PC e smartphone alle soluzioni di collaborazione smart e di realtà aumentata e virtuale (AR/VR).

“Ho seguito il successo di Motorola negli ultimi quattro anni dal mio ruolo in Lenovo. Il brand è nella posizione più forte di sempre per continuare il suo cammino di crescita. Grazie a una gamma eccezionale di dispositivi, un approccio all’innovazione leader nel settore e partnership uniche come quella con il Pantone Colour Institute. Non vedo l’ora di portare la mia esperienza nel campo tecnologico e lifestyle e la mia passione per gli smartphone per consolidare la posizione attuale di Motorola come leader del settore”.

Prima di entrare in Lenovo, Daniela ha ricoperto ruoli in aziende multinazionali sia nel settore della moda che del lusso (LVMH Group, Coty Inc, Luxottica Group). E più recentemente nel settore tecnologico, dove dal 2016 si è occupata dello sviluppo di approcci di marketing strategici sia per la categoria PC che smartphone.

Chi sono Lenovo e Motorola

Lenovo è una potenza tecnologica globale da 70 miliardi di dollari di fatturato, al n. 217 della classifica Fortune Global 500, con milioni di clienti ogni giorno in 180 mercati. E’ focalizzata nell’offrire una tecnologia più intelligente per tutti. Ha costruito il suo successo come azienda di PC più grande al mondo espandendosi ulteriormente in aree di crescita che alimentano il progresso delle tecnologie “New IT” . Trasformazione che insieme all’innovazione cambia il mondo, sta costruendo un futuro più inclusivo, affidabile e intelligente per tutti, ovunque. Motorola Mobility LLC è stata acquisita da Lenovo Group Holdings nel 2014. Motorola Mobility è una società interamente controllata da Lenovo. E’ responsabile della progettazione e della produzione di tutti i telefoni cellulari e delle soluzioni a marchio Moto e Motorola.