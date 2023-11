Migliaia di CV all’Italian Insurtech Summit

In occasione dell’IIA Summit, dal 23 novembre al 1° dicembre, l’Italian Insurtech Association raccoglierà i Curriculum Vitae di giovani candidati interessati a confrontarsi con il mondo assicurativo. La ricerca dei profili sarà promossa e sostenuta da tutti i principali atenei del territorio italiano.

Contest “Giovani e Assicurazioni”

Verranno premiate le idee più creative ed efficaci per fare avvicinare i giovani al mondo assicurativo con percorsi di mentoring, formazione e tanto altro. Secondo l’ultimo Report Competenze 2023 realizzato da IIA il mercato dell’insurtech in Italia, nel triennio 2023/2025, vedrà l’inserimento di 25.000 nuovi profili. Sono richieste competenze tecnologiche avanzate, tra cui data manager, cloud architect, data analytics, project & program management.

La ricerca di talenti digitali è una priorità per il mercato assicurativo

Per supportare l’ecosistema, Italian Insurtech Association (IIA) in occasione della IV edizione dell’Italian Insurtech Summit – Out of The Box, raccoglie i CV di neo-laureati e giovani lavoratori. Una ghiotta occasione quindi per metterli in contatto con il mondo assicurativo, rendendoli partecipi della rivoluzione tecnologica che sta investendo il settore. IIA svolge un’attenta attività di scouting al fine di veicolare i curricula più validi alle aziende associate di IIA, ai Partner e agli Sponsor dell’evento.

È possibile compilare il format e inviare il proprio CV a: https://insurtechitaly.com/summit-2023/carica-il-cv/

Riguardo a questa iniziativa, il presidente di IIA Simone Ranucci Brandimarte ha dichiarato: “Una delle mission dell’associazione è quella di promuovere programmi di education per rafforzare le competenze tecnologiche della filiera. Al tempo stesso, reclutare oltre 13mila professionisti in grado di padroneggiare la rivoluzione tecnologica. Dal momento che vogliamo avvicinare i giovani al mondo assicurativo, chiediamo loro di raccontarci un’idea, un’intuizione in 500 parole. Tema: come questi due mondi, apparentemente così lontani possano e devono coesistere. Selezioneremo le migliori sulla base di creatività, efficacia e realizzabilità e le presenteremo al Summit, offrendo percorsi formativi, mentoring, coaching e tanto altro”.

Durante le giornate dell’IIA Summit dedicate alla formazione, il 30 novembre e il 1° dicembre, sarà presente anche Talent Garden, operatore europeo di digital education.

Le tavole rotonde organizzate

CV dal Futuro?

Il 30 novembre 16.45 alle 17.55 sarà diretta da Giulia Amico di Meane, Global Director Digital Skills Academy di Talent Garden. Si investigherà come redigere un Curriculum Vitae che sia il più appealing possibile per un’azienda.

Talenti di domani, dove cercare?

Il 1° dicembre delle 11.30 a 12.30 con Alessandro Braga, Chief Digital Officer di Talent Garden, che offrirà le proprie competenze e il proprio point of view, agli hr manager. Obiettivo: confrontarsi con loro sulle modalità migliori per attrarre e trattenere i talenti digitali.

Giuditta Massone, Industry Lead Financial Services di Talent Garden

“Le competenze digitali sono il fondamento del successo in ogni settore, compreso quello assicurativo. Investire nell’upskilling e nel reskilling è cruciale per rimanere competitivi. Le aziende devono essere accompagnate nel loro processo di trasformazione digitale, processo che non può trascurare il bene più prezioso per ogni business. Ovvero le risorse”,

Ai giovani talenti sarà dedicato anche lo spazio #WeAreChubb,domani mattina la compagnia assicurativa danni quotata in borsa Chubb si presenterà con desk informativi. I temi trattati spaziano da Evoluzione digitale nel mondo assicurativo, a Linee e rischi emergenti, Human Capital, Alta formazione e D&I.

Orazio Rossi, Country President, Italy di Chubb

“Siamo orgogliosi di collaborare a questa iniziativa e presentarci ai giovani, raccontando loro cosa facciamo, per il tramite di altri giovani che con passione stanno costruendo il loro futuro. Il settore ha una grande rilevanza sociale e offre tante opportunità nella direzione della modernità”.

Problemi su AI, Blockchain, IoT e Machine Learning.

Dai dati raccolti nel Report Competenze IIA emerge che il 65% del campione intervistato ha difficoltà ad approcciarsi alle nuove soluzioni tra cui: AI, Blockchain, IoT e Machine Learning. La giornata finale combacerà con il termine della Call Tech Action (CTA). L’iniziativa congiunta di Assofintech, Italian Insurtech Association (IIA), ICE SDA Bocconi e School of Management del Politecnico di Milano, è patrocinata dal Comune di Milano.