Maurizio Asti per 3M Sud-Est Europa

Maurizio Asti è il Managing Director per il Sud-Est Europa di 3M . Ha mantenuto anche il ruolo di HR Leader ricoperto in azienda dal 2017. La regione include Italia, Turchia, Grecia, Israele, Romania e gli Stati dell’Adriatico.

Asti ha contribuito in prima persona al processo di cambiamento organizzativo di 3M a livello globale. Ha una consolidata esperienza in campo Human Resources. Ha ricoperto posizioni di responsabilità crescente fino al ruolo di HR Leader del Sud-Est Europa. Nonché ruoli nell’ambito delle employee relations a livello europeo.

Curiosità, entusiasmo e rispetto

“Alla stregua di quanto fatto negli ultimi 24 anni, affronterò questo incarico con il giusto livello di responsabilità, determinazione, curiosità, entusiasmo e rispetto”. Ha detto Asti. “questo è sempre stato il mio approccio di fronte a nuove iniziative, confrontandomi con i miei limiti personali. Ma allo stesso tempo, cercando di fare un passo avanti un giorno dopo l’altro”.

Un percorso all’insegna di una particolare attenzione ai temi dell’engagement, della diversity & inclusion e del wellbeing. Ora si propone di proseguire nel nuovo ruolo di Managing Director & HR Leader. Con il nuovo incarico, Maurizio Asti si occuperà anche di proseguire e rafforzare il percorso di posizionamento di 3M come leader nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia. Sia per i settori della salute, industria, elettronica, energia, sia per la sicurezza, grafica, automotive, trasporti, design e consumo.