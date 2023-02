Laura Galli Vice President EMEA 3M

3M annuncia la nomina di Laura Galli come Vice President EMEA Personal Safety Division (PSD). La manager approda in 3M dopo la laurea in Ingegneria chimica conseguita al Politecnico di Milano.

Nel corso degli anni ha ricoperto diversi ruoli con responsabilità crescenti in ambito commerciale e di management per diversi settori in cui opera l’azienda. Dai mercati industriali a quelli della salute e del largo consumo, sino al ruolo di Vice President EMEA per la divisione Personal Safety che produce e commercializza dispositivi di protezione individuale per la sicurezza dei lavoratori.

La nomina conferma l’impegno di 3M nella ricerca e sviluppo di soluzioni

“In 3M tutto parte sempre dal nostro purpose. Far emergere il potenziale delle persone, delle idee e della scienza per re-immaginare cosa è possibile. E lo facciamo per un’unica grande promessa: migliorare la vita delle persone affrontando in modo proattivo le crescenti esigenze di salute e sicurezza dei lavoratori. In uno scenario in costante evoluzione. Una promessa che si allinea perfettamente agli obiettivi della divisione Personal Safety che sono orgogliosa di rappresentare”. Ha commentato Laura Galli.

L’impegno profuso da Laura Galli è stato riconosciuto nel 2015 da ALDAI – Associazione Lombarda Dirigenti Aziende Industrial che l’ha insignita del premio “Merito Talento”. Premio dedicato alle donne con storie di successo che si sono affermate come modello e ispirazione per gli altri.

Personal Safety Division: il team 3M al servizio della sicurezza sul lavoro

La nomina di Laura Galli conferma l’impegno dell’azienda nel voler perseguire, tramite costanti innovazioni, le migliori condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Questo in un contesto che, negli ultimi anni, ha dovuto far fronte a nuove sfide. La Personal Safety Division di 3M ha come obiettivo lo sviluppo e la fornitura di soluzioni complete per la sicurezza sul lavoro. Con un portafoglio prodotti che varia dalla protezione anticaduta alla protezione dell’udito, dalla protezione di testa, occhi e viso a quella delle vie respiratorie. Un settore, in quest’ultimo caso, posto sotto i riflettori negli ultimi tre anni dagli scenari delineati dal COVID-19.

Oltre alla protezione del lavoratore, le soluzioni 3M proposte dalla Personal Safety Division mirano anche a migliorare la produttività grazie al supporto della tecnologia, ad esempio con cuffie in grado di proteggere l’udito in ambienti rumorosi, permettendo allo stesso tempo comunicazioni efficaci.

Sicurezza nei cantieri: soluzioni e formazione 3M

A seguito della pandemia è cresciuta l’attenzione e la consapevolezza relativa all’importanza di proteggere le vie respiratorie. Non può dirsi lo stesso per quanto riguarda altre tipologie di rischio che afferiscono, ad esempio, al settore delle costruzioni. In Italia, infatti, un terzo delle morti sul lavoro è causato da cadute dall’alto (fonte INAIL). Ridurre gli infortuni sul lavoro è uno degli obiettivi principali di 3M. Tramite programmi di formazione destinati ai clienti e attraverso lo sviluppo di tecnologie e soluzioni per la sicurezza del lavoratore, come i dispositivi di protezione anticaduta e quelli per la salvaguardia di udito e vista all’interno di cantieri edili, magazzini, fabbriche o officine.

“La fornitura di dispositivi di sicurezza, seppur necessaria, ad oggi non è ancora sufficiente. In 3M ci impegniamo a erogare ai nostri clienti una formazione sull’importanza e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione in ottemperanza alla normativa. Offriamo programmi specifici, centri di training, laboratori dedicati e formazione on line, con l’intento di fornire strumenti. Ma non solo. Anche conoscenze per la corretta tutela dei lavoratori”, conclude Laura Galli.

Che cosa fa 3M

3M traduce la scienza in soluzioni presenti nella quotidianità. Con un fatturato di 35 miliardi di dollari USA, opera in 200 paesi del mondo. Sfruttando 51 piattaforme tecnologiche, 3M è presente in aree di assoluta eccellenza. Quali?Salute, automotive, consumo, trasporti, grafica, design, elettronica, energia, industria, sicurezza, telecomunicazioni. In Italia 3M è presente da oltre 60 anni, oggi ha 600 collaboratori, un fatturato di 480 milioni di euro ed una vastissima gamma di soluzioni tecnologiche.