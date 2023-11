Laura Galli Managing Director di 3M Italia

3M annuncia la nomina di Laura Galli a Managing Director per l’Italia con il nuovo incarico accanto a quello attuale di Vice President EMEA per la divisione Personal Safety, che ricopre dal 2022.

Con una laurea in Ingegneria chimica conseguita al Politecnico di Milano, Laura Galli in 3M ha ricoperto ruoli di sempre maggiore importanza, sia nazionali che internazionali. E questo in diversi settori in cui opera 3M, dai mercati

industriali a quelli della salute e del largo consumo.

“In questo periodo di grandi cambiamenti, 3M, con la sua forte base scientifica, continuerà

ad utilizzare il suo portafoglio tecnologico per creare soluzioni sempre più innovative.

Rispondiamo alle richieste dei nostri clienti e contribuiamo allo sviluppo di un futuro più

sostenibile. Etica e Compliance rimarranno al centro di ciò che facciamo, costruendo una

solida base di fiducia e credibilità, assieme alla collaborazione e al lavoro di squadra”.

Con il nuovo incarico, Laura Galli si occuperà anche di proseguire e rafforzare il percorso di

posizionamento di 3M nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia. Sia per i settori

dell’industria, elettronica, energia che sicurezza, grafica, automotive, trasporti, design e

consumo.

Chi è 3M

Traduce la scienza in soluzioni presenti nella quotidianità. Con un fatturato di 35 miliardi di dollari USA, opera

in 200 paesi del mondo. Sfruttando 51 piattaforme tecnologiche, è presente in aree di eccellenza tra le quali: salute, automotive, consumo, trasporti, grafica, design. Ma anche elettronica, energia, industria, sicurezza, telecomunicazioni.

In Italia 3M è presente da oltre 60 anni, oggi ha circa 600 collaboratori, un fatturato di oltre 480 milioni di euro

ed una vastissima gamma di soluzioni tecnologiche.