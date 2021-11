Made in Motor Valley l’azienda di Socrate

Socrate Zizza imprenditore di Finale Emilia, noto soprattutto per la sua attività nel campo della illuminazione, ha avuto un’intuizione.

“Tutto è nato quasi per caso. Lavoravo con un’azienda che produce un tunnel luminoso speciale per verificare che dopo la lucidatura della carrozzeria non vi fosse nessun tipo di imperfezione. Oltre ad apprezzare la genialità dell’imprenditore mi sono fatto alcune domande. Quante altre realtà di questo genere ci sono in Regione? Quante di loro da sole, soprattutto di piccole dimensioni, sono in grado di far conoscere le proprie capacità? Sono in grado di fare tutelare le proprie invenzioni e idee più innovative? Così ho registrato il marchio Made in Motor Valley e mi sono messo a lavorare”. Dice Socrate Zizza.

Socrete Zizza titolare di Made in Motor Valley

Non poteva che prendere questa decisione. Del resto l’Emilia-Romagna è la terra dei motori. Difficile immaginare un altro luogo in cui si trovano le sedi di alcuni dei marchi più prestigiosi al mondo delle due e quattro ruote. Ma la Motor Valley non esprime il meglio solo all’interno degli stabilimenti. Attorno a loro quasi ne fossero parte integrante tante aziende in cui lavorano, con la voglia di superare nuovi limiti.

Socrate aiuta le aziende a caccia di un registro digitale

In pochi mesi l’idea si è concretizzata. E a conferma della sua validità, sono diverse le aziende che hanno aderito da subito al progetto. Tra loro OverTech di Mirandola, Zanasi Group di Maranello, Blackbox Green di Fiorano Modenese.

E’ attivo un sistema per aiutare le imprese a notarizzare, attraverso l’utilizzo della blockchain più nota e diffusa – quella che fa capo alla valuta digitale Bitcoin – le proprie idee e i prodotti realizzati. “Con costi contenuti aiutiamo le aziende a entrare a far parte di un registro digitale. Un registro le cui voci sono raggruppate in ‘blocchi’, concatenati in ordine cronologico, e la cui integrità è garantita dall’uso della crittografia.”

“Made in Motor Valley” prevede di allargare rapidamente il proprio raggio di azione. “Stiamo lavorando per portare il marchio Made in Motor Valley e le aziende che ne faranno parte a fiere di settore, sia in Italia sia all’estero”.

