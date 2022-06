Bitcoin, Metaverso, IA, NFT stanno cambiando l’economia

Come Bitcoin, Criptovalute, Metaverso, Intelligenza Artificiale e NFT stanno cambiando l’economia e le nostre vite. Domani 21 giugno prendono il via i lavori del BitLaw Summit 2022, organizzato dallo studio legale globale Ontier. Per due giorni sarà Napoli la capitale del dibattito sulle nuove tecnologie digitali destinate a cambiare la professione legale. Ma non solo. Destinata anche a rivoluzionare il modo con cui imprese, istituzioni e cittadini interagiscono tra loro.

Luca Pardo Co-fondatore e Managing Partner di Ontier

“Nelle aziende e negli studi che forniranno loro assistenza legale serviranno attitudini e competenze globali, tali da poter gestire con successo le applicazioni legate alle nuove tecnologie digitali. E non solo nel proprio paese ma in tutti i mercati e negli ambiti sovranazionali. Cittadini, soggetti produttivi e istituzioni sono di fronte a scenari completamente nuovi. La sfida è quella di comprendere tali scenari ed essere preparati a gestirli, né più né meno come accadde ai primi tempi di Internet. L’innovazione va tradotta in semplificazione, della vita e dei processi. Un lavoro complesso ma straordinariamente importante per tradurre l’innovazione in qualità del lavoro e della vita e in nuove opportunità di crescita e di sviluppo”.

Ontier all’avanguardia nelle nuove tecnologie digitali

All’evento partecipano oltre 60 avvocati e professionisti di Ontier, lo studio leader a livello internazionale sul tema delle nuove tecnologie digitali. Illustraranno come stanno cambiando i profili e le competenze giuridiche necessarie a garantire e difendere il diritto nell’ambito internazionale e sovranazionale nelle economie. Quelle legate a Bitcoin, Metaverso, Intelligenza Artificiale, NFT e Criptovalute, con solo quest’ultime arrivate a raggiungere un valore complessivo di oltre 2 trilioni di dollari, superiore al PIL italiano del 2021.

L’approccio dell’avvocato deve trasformarsi

La giornata del 21 giugno è dedicata all’approfondimento degli scenari destinati a rivoluzionare la professione legale applicata all’universo digitale. Con gli studi legali destinati ad arricchirsi di competenze tecniche e non solo giuridiche. Via via che i contratti diventeranno sempre più computabili, cioè trasformabili in un codice informatico, come avviene con gli Smart Contract basati su protocolli Blockchain, cambierà l’approccio dell’avvocato. Perché i contenuti dovranno poter essere gestiti dai protocolli informatici e occorrerà accertarsi che ciò che verrà trasformato in un codice abbia l’effetto desiderato e sia conforme alla legge. Si tratta di una sfida epocale sia per la professione legale sia per le imprese, con ricadute sull’economia e sui cittadini. Sarà particolarmente evidente nel Metaverso. Un ecosistema globale in cui gli strumenti di innovazione tecnologica andranno a determinare una continua e totale interazione tra realtà virtuale e fisica.

Case history sulle applicazioni delle nuove tecnologie

Nella giornata del 22 giugno sono in programma le testimonianze dei rappresentanti di imprese e istituzioni che illustreranno casi concreti di applicazione delle nuove tecnologie a settori diversi. Dallo sport, all’energia, credito, aerospazio. Sono previsti interventi di Antonio Ballarin, Chief Artificial Intelligence Officer Sogei; Marco Brancati, Chief Technology & Innovation Officer Telespazio; Marco Canigiani, Director Marketing & Communication S.S. Lazio SpA. E ancora Gian Luca Comandini, uno dei massimi esperti italiani di blockchain, Membro del Gruppo di Esperti Blockchain Ministero dello Sviluppo Economico e Docente di Master in Blockchain Luiss Business School.

Testimonial e interventi d’accezione

Inoltre Barbara De Donno, Professoressa LUISS e Segretario Generale per l’Italia dell’International Chamber of Commerce (ICC); Almudena De La Mata, Managing Partner e Founder Blockchain Intelligence. Anche Ercole De Luca, Responsabile Sviluppo del Sistema Elettrico di Areti (Acea); Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A; Michael Di Genova, Head of Communication & Marketing APIO. Inoltre interverranno Matteo Fedeli, Director of Music Division SIAE; Elvira Oliva, EU Regulatory & Public Affairs CRIF; Luis Rodrigues Da Graça, Head of Legal Department Minsait Italia – (Gruppo Indra). E infine Valeria Vinci, Legal and Policy Expert ICC Italia