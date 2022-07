Perché Elon Musk è improvvisamente caduto con i Bitcoin

La storia d’amore tra Elon Musk e Bitcoin? È solo diventata complicata.

Sono stati un paio di giorni difficili nel mondo delle criptovalute, con i prezzi della maggior parte

delle principali risorse crittografiche che sono crollati. Bitcoin, in particolare, è stato scambiato a

circa $ 59.500 lo scorso martedì, per poi scendere fino a $ 42.000 lunedì successivo.

Sebbene il CEO di Tesla non possa essere completamente incolpato dell’azione dei prezzi,

Musk probabilmente ha contribuito con una serie di tweet in cui ha annunciato per la prima volta

che Tesla avrebbe smesso di accettare Bitcoin come pagamento a causa di preoccupazioni

ambientali, quindi ha indicato che sta guardando meme coin DOGE come possibile sostituto di

Bitcoin presso Tesla, e alla fine ha minacciato che Tesla potesse effettivamente vendere il

Bitcoin che possiede.

Tesla e Bitcoin Una storia appassionata

L’annuncio di Tesla a marzo che la società avrebbe iniziato ad accettare Bitcoin come

pagamento e che avrebbe acquistato $ 1,5 miliardi di Bitcoin come investimento ha spinto in

avanti il mercato delle criptovalute. Ha segnato una nuova era per le criptovalute, una in cui le

principali società potrebbero iniziare ad accumularle nei loro bilanci. Non c’è da meravigliarsi,

quindi, che il mercato abbia reagito male quando Musk è andato dall’altra parte.

Per coloro che sono stati nello spazio per molto tempo (diciamo, 2014), potrebbe riportare alla

memoria un momento in cui i principali rivenditori hanno iniziato ad accettare Bitcoin come

pagamento, solo per la tendenza a spegnersi ulteriormente lungo la linea, in gran parte a causa

della volatilità dei Bitcoin. In effetti, nonostante il fatto che i mercati delle criptovalute si siano evoluti moltissimo negli ultimi sei o sette anni, molti aspetti del viaggio accidentato di Musk sul carro del Bitcoin sono

semplicemente la storia che si ripete.

È impossibile sapere cosa c’è nella testa di Musk. Forse l’uomo ne sa più di quanto lascia

intendere su Twitter. Ma i suoi commenti pubblici indicano una comprensione abbastanza

superficiale dello spazio crittografico, come sottolineato da molti esperti e addetti ai lavori.

I Tre Punti A Sfavore Di Bitcoin

Tre punti che ha fatto risaltare. Il processo di estrazione dei bitcoin attualmente utilizza enormi

quantità di energia elettrica, e parte di quell’elettricità proviene da fonti “sporche”, come il

carbone. Ma questa non è una novità. Era ben noto a marzo, quando Tesla acquistò per la

prima volta $ 1,5 miliardi di Bitcoin – in effetti, era ben noto, documentato e discusso per molti

anni.

Musk ha anche sottolineato che Bitcoin è in realtà “altamente centralizzato, con la maggioranza

assoluta controllata da una manciata di grandi società minerarie (note anche come hashing)“.

E’ vero, e anche un problema, noto da anni. Ma nonostante questi punti, Bitcoin ha

continuato ad essere stabile e a salire. Per chi volesse investire, questo potrebbe essere un

momento favorevole per comprare Bitcoin, su piattaforme come questo sito web per esempio.

Questi due punti e gli argomenti che li circondavano non furono mai risolti.

Gli irriducibili fan di Bitcoin ti diranno, in poche parole, che nessuno dei due problemi è così grave come sembra e

che ci sono modi per migliorare. Altri ti diranno che ci sono altre alternative più ecologiche,

anche se i Bitcoiners ribatteranno che non sono così sicuri o decentralizzati come Bitcoin.

Un altro punto che Musk ha sottolineato è ciò che ha causato una raffica di risposte di

copypasta e un po ‘di ridicolo. Se potessimo semplicemente aggiustare DOGE in modo che sia

più veloce ed economico, ha affermato, sarebbe la migliore criptovaluta.

I Problemi Delle Criptovalute

Il problema è che l’intero spazio delle criptovalute si è scagliato la testa su questo problema

esatto da un decennio. Litecoin, Ethereum, Cardano, Dfinity, Ripple, Polkadot, Avalanche,

Solana, Polygon, Cosmos. E’ solo un piccolo campione dei migliori progetti che hanno

affrontato i problemi menzionati da Musk, con un grado di successo variabile.

Hanno assunto le persone più intelligenti nel campo della crittografia per risolvere alcuni dei

problemi più difficili sul campo per farlo. E hanno avuto successo, anche se nessuno di loro è

ancora emerso come un chiaro vincitore.

Il fondatore dell’exchange decentralizzato Uniswap, Hayden Adams, ha ridicolizzato il tweet di

Musk con un esempio che chiunque può capire. Se potessimo far durare le batterie Tesla 10

volte di più, con tempi di ricarica 10 volte più rapidi, a una frazione del costo, non sarebbe

fantastico? Sì, ma è incredibilmente difficile da fare e potrebbero essere necessari molti anni di

ricerca per arrivarci. Il commento di Musk sulla dimensione del blocco DOGE (si riferisce agli elementi costitutivi di

una blockchain – sono file contenenti elenchi di transazioni sulla rete) riporta alla mente il

grande dibattito sulle dimensioni dei blocchi di Bitcoin, che ha imperversato nel 2017.

In breve se tu non può semplicemente accelerare il tempo di blocco e aumentare la dimensione

del blocco e “aggiustare” una blockchain, non puoi modificare alcuni parametri

e ottenere un risultato notevolmente migliore. Ci sono molte complessità qui, ma non devi fidarti

di me: qualsiasi esperto te lo dirà.

Conclusione…

Non va tutto male. Di nuovo, l’uomo potrebbe saperne più di quanto lascia intendere.

storicamente, ha dimostrato di imparare velocemente. Una cosa che sarebbe certamente

sbagliata da fare è cadere nella tana del coniglio di discutere con criptato Twitter, che è uno

sforzo notoriamente faticoso. Invece, si spera che si sieda con le persone più intelligenti nello

spazio e scopra cosa può davvero fare per migliorarlo.