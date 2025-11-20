Logistica: Guido Pietro Bertolone nuovo presidente Fedit

Guido Pietro Bertolone è stato eletto presidente di Fedit, la federazione che rappresenta oltre mille imprese dell’autotrasporto, della corrieristica e della logistica.

Chi è Bertolone

CEO di GLS Italy e già Group CEO di Arcese, Bertolone porta in Fedit una visione internazionale e una profonda conoscenza del comparto . Una conoscenza maturata in oltre 25 anni di esperienza nella supply chain, nella logistica di magazzino e nei servizi di spedizione e corriere espresso. La nomina segna un rafforzamento della rappresentanza unitaria del settore. Giuseppe Cela, presidente uscente responsabile di Fedit Servizi e Chief Human Resources Officer di BRT, continuerà a collaborare in sinergia con la nuova Presidenza.

“Assumere la presidenza di Fedit in un momento così strategico è un onore e una grande responsabilità”. Ha dichiarato Bertolone. “Il mio impegno sarà orientato a rafforzare il ruolo della Federazione come punto di riferimento per le imprese associate. Desideriamo valorizzare il dialogo con le istituzioni e sostenendo la trasformazione digitale come leva di efficienza, sostenibilità e competitività.”

Le reazioni del settore della logistica

Stefania Pezzetti, CEO di BRT. “La nomina di Bertolone unisce competenze diverse in una visione condivisa. Fedit si rafforza nella sua missione di rappresentare con autorevolezza la filiera della logistica davanti alle istituzioni.”

Michela Crecco, CEO di Metra. “Questa nuova fase è un segnale di coesione e apertura. Unendo imprese di servizi, corrieri e autotrasportatori, si dà voce a un settore essenziale per la competitività del Paese.”

Valter Lannutti, Presidente del Gruppo Lannutti. “Con Bertolone alla guida, Fedit può affrontare con maggiore forza le sfide del futuro, valorizzando la logistica come infrastruttura di pubblica utilità.”