RS Italia logistica apre l’hub di Pozzuolo Martesana

RS Italia ha avviato i lavori per la costruzione del nuovo Centro di Distribuzione e logistica ad elevata innovazione a Pozzuolo Martesana (Milano). Si tratta di un progetto strategico che segna un passo decisivo nel potenziamento della supply chain italiana. La struttura, con un’area coperta di 10.000 mq e certificazione LEED Gold, sarà dotata delle più avanzate tecnologie di automazione e sostenibilità. L’obiettivo è chiaro. RS deve aumentare l’inventario di prodotti prontamente disponibili da 80mila a oltre 120mila articoli. Inoltre vuole migliorare la velocità e affidabilità delle consegne per i clienti italiani ed europei.

Massimiliano Rottoli, managing director di RS Italia

“Questo progetto quindi rappresenta la volontà di RS Italia di investire nel nostro Paese, dotandolo di un’infrastruttura logistica capace di rispondere con precisione e rapidità alle esigenze dei clienti. Abbiamo scelto partner di eccellenza come Prologis, Exotec e Savills. Vogliamo realizzare un centro che sia un modello di innovazione sostenibile, coniugando basso impatto ambientale, benessere dei lavoratori ed efficienza operativa.”

Il nuovo hub, che sarà completato entro l’autunno 2026, ospiterà anche oltre 500 mq di uffici e spazi sociali, offrendo un ambiente di lavoro moderno e funzionale a circa 60 dipendenti. Il progetto coinvolge partner di primo piano: Prologis, leader mondiale nell’immobiliare logistico, responsabile dello sviluppo dell’edificio. Exotec, che fornirà soluzioni di automazione avanzata. E inoltre Savills, incaricata della gestione delle relazioni con gli stakeholder e della consulenza strategica.

Paolo Ravasio, responsabile della logistica di RS Italia

“Il nuovo centro di distribuzione rappresenta un punto di svolta nella nostra capacità logistica. Grazie alle soluzioni di automazione e ai software di ultima generazione, potremo ampliare l’inventario e rendere i processi di consegna ancora più rapidi ed efficienti.”

Il progetto è pienamente in linea con il Piano ESG di RS Italia, che pone al centro sostenibilità e attenzione al territorio. “Accogliamo con favore questa nuova realtà”. Ha commentato Angelo Caterina, Sindaco di Pozzuolo Martesana. “Una reatà che completa l’ambito artigianale e industriale del Comune, con caratteristiche ecosostenibili e importanti mitigazioni ambientali. Ci auguriamo una collaborazione proficua che porti sviluppo e indotto sul territorio.”

I partner hanno sottolineato il valore dell’iniziativa. Sabine Hutter (Prologis) ha evidenziato come la struttura rifletta l’impegno a integrare tecnologia, efficienza e sostenibilità. Thomas Genestar (Exotec) ha rimarcato il ruolo dell’automazione nel rendere i processi più sicuri e semplici per i lavoratori. Carlo Walder e Nunzia Moliterni (Savills) hanno sottolineato l’importanza di un dialogo costante tra team globali e locali per garantire correttezza e rispetto delle tempistiche.