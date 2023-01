Le nuove sfide di Wooders, Gioia e Carpinelli

Allfunds piattaforma WealthTech B2B leader nell’industria dei fondi, ha nominato Tom Wooders a Country Head del Regno Unito. Tom guiderà il business di Allfunds nel Regno Unito che continua a crescere per dimensioni e importanza strategica, in quanto mercato chiave per l’industria europea dei fondi. Tom riporterà direttamente a Gianluca Renzini, Chief Commercial Officer. Subentra a Simon Shapland, che ha guidato le attività di Allfunds nel Regno Unito per sette anni, dal 2015 fino al suo pensionamento alla fine del 2022.

Show Reel Media Group e Paolo Gioia

Show Reel Media Group, digital media company specializzata nella creazione di community, nomina Paolo Gioia, nuovo Creative Strategist. Laureato in media e giornalismo presso l’Università degli Studi di Firenze, Gioia è stato Direttore Creativo del dipartimento di Brand Entertainment per Fremantlemedia. E’ stato autore per Mediaset e Sky per diversi programmi, tra cui Amici di Maria De Filippi, Tu Si Que Vales e X Factor.

Nuovo direttore di EGO

Massimo Carpinelli il nuovo direttore di EGO, l‘Osservatorio Gravitazionale Europeo di Cascina (PI). Il consorzio internazionale ospita il rivelatore di onde gravitazionali Virgo, una delle tre antenne al mondo, e l’unica in Europa, in grado di osservare questi nuovi segnali cosmici, scoperti nel 2015. Carpinelli, professore all’Università di Milano Bicocca e ricercatore associato all’INFN, dirigerà i rappresentanti delle tre istituzioni scientifiche che lo finanziano.

L’italiano Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), il francese Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) e l’olandese NWO-I, Netherlands Foundation of Scientific Research Institutes. Quest’ultimo rappresentato dal Laboratorio Nikhef. Il prof. Carpinelli succederà in questo ruolo a Stavros Katsanevas, direttore di EGO dal 2018 e purtroppo prematuramente scomparso a Novembre 2022.