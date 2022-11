Aria nuova in Show Reel Media group

Nuovi arrivi in Show Reel Media Group, Alessandro Martinelli, CFO, e Paolo Monico, Senior Talent Manager di Show Reel Factory, la talent agency del Gruppo.

Le due nuove figure si inseriscono in un percorso di sviluppo e investimenti sui talenti di Show Reel Media Group che riguarda sia i content creator, sia i dipendenti. Il Gruppo dà il benvenuto a professionisti che portano la loro unicità al settore dell’intrattenimento digitale. Inoltre sta investendo su giovani talenti con l’obiettivo di formare nuove professionalità in un ambito che sta conoscendo una crescita continua ed esponenziale.

La holding segna un aumento dell’organico del 28% nel 2022, passando da 28 a 36 membri del team

Laureatosi in Economia e Legislazione d’Impresa nel 2017, Alessandro Martinelli, (nella foto di apertura) dopo le prime esperienze presso uno studio di commercialisti, nel 2018 entra in Vice Italia Srl come Controller Finanziario. Dal 2021 ricopre il ruolo di Finance Manager per la società, coordinando il team Accounting e occupandosi, fra le altre mansioni, di implementare un nuovo sistema contabile aziendale. Nell’ottobre 2022 entra in Show Reel Media Group come CFO.

Dopo le prime esperienze lavorative a Londra, Paolo Monico (nella foto sotto) nel 2005 inizia la sua carriera nell’ambito discografico in Universal Music Italia. Contribuisce come Digital Marketing Manager alla transizione del mercato musicale nell’era digitale, ricoprendo, nel corso di 14 anni, diversi ruoli nell’ambito dell’online marketing. Ha lavorato con i principali artisti della scena italiana e internazionale.

La musica deve essere organizzata

Nel 2019 approda a Believe Digital in qualità di Marketing Manager per contribuire al lancio e sviluppo della nuova unit discografica del Gruppo. Gestendo e coordinando le attività di marketing e promozione.

Nel 2021 passa a Live Nation/Indipendente Concerti come Responsabile Marketing e Promozione per alcuni tra i più importanti eventi live in Italia. Da ottobre 2022 è in Show Reel Media Group nel ruolo di Senior Talent Manager di Show Reel Factory. Il suo obiettivo è quello di espandere l’area dedicata alla musica, per lo sviluppo di strategie di comunicazione digitali su progetti discografici. E inoltre per trasferire la sua grandissima esperienza nella gestione di artisti in know-how da mettere a disposizione per lo sviluppo dei percorsi di talent e content creator.

Helio Di Nardo, CEO di Show Reel Factory

“Il 2022 è stato un anno di nuovi ingressi per tutto il Gruppo, la crescita più importante ha tuttavia riguardato Show Reel Factory che, a partire dall’arrivo di Serena Cicchetti. Dall’inizio dell’anno ha quasi raddoppiato il proprio organico, con l’obiettivo di garantire ai talent un’attenzione ancora maggiore ai loro contenuti, editoriali, branded o fuori dal web. Con l’arrivo di Paolo, completiamo quest’anno di trasformazione con una figura dall’esperienza consolidata che ma sarà un punto di riferimento per i colleghi più giovani”.

Parola d’ordine diversificare

“Il 2021 di Show Reel Media Group ha visto non solo un aumento considerevole del fatturato, ma anche una diversificazione delle attività. In linea con l’evoluzione dello scenario della produzione e fruizione di contenuti. Per far sì che il trend continuasse nel 2022 abbiamo deciso di investire sulle risorse umane interne che, insieme ai talent, sono il cuore della nostra crescita.