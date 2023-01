JLL: Amadeo Gimenez entra nel team di Debt Advisory

JLL rafforza le attività di debt advisory e structured finance in Europa, con l’ingresso di Amadeo Gimenez come Director nel team Debt & Structured Finance EMEA.

Gimenez proviene da Alantra, società internazionale di servizi finanziari. Con il ruolo di Director nel team di Credit Portfolio Advisory, si è occupato di portafogli NPL e REO. E inoltre di operazioni di financing & refinance in ambito real estate. Precedentemente, in Deloitte, Gimenez si è occupato di consulenza finanziaria nel Commercial Real Estate, dopo diverse esperienze come Master Architect.

Dal 2018, il team europeo di Debt Advisory di JLL ha chiuso 398 finanziamenti con 129 investitori, di cui il 76% di finanziatori internazionali che hanno erogato il debito in un mercato estero. Nello stesso periodo, il team di Debt & Structured Finance ha concluso oltre 40 miliardi di dollari di finanziamenti in 19 Paesi europei e 1 Paese del Medio Oriente. Nel 2022 ha totalizzato 12 miliardi di dollari di finanziamenti solo in Europa.

Rafforzerà i servizi di consulenza in Debt Advisory & Structured Finance

Dall’ufficio di Madrid di JLL, Gimenez lavorerà a stretto contatto con il team londinese per sviluppare l’attività di consulenza sul debito e sulla finanza strutturata.





Barbara Cominelli, CEO di JLL Italia

“Il rafforzamento dell’area Debt Advisory ci consentirà di offrire servizi sempre più completi e di creare sinergie tra i vari Paesi EMEA. Fondamentali in un momento in cui gli investitori tendono ad affidarsi a fonti di capitale internazionale. Il contributo di Amedeo sarà primario nel creare un ponte tra realtà locali e fondi globali, al fine di identificare opportunità strategiche per i clienti”.

About JLL

E’ una società leader nei servizi professionali e nella gestione degli investimenti per il settore immobiliare. Si impegna a re immaginare il futuro del settore immobiliare utilizzando le tecnologie più avanzate per creare opportunità di business. noltre spazi innovativi e soluzioni immobiliari sostenibili per i propri clienti, persone e comunità. JLL è una società Fortune 500 con un fatturato annuo di 19,4 miliardi di dollari, operazioni in più di 80 Paesi e un team globale di oltre 102.000 dipendenti. (Dati al 30 giugno 2022). JLL è il nome del brand, e un marchio registrato, di Jones Lang Lasalle Incorporated.