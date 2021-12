JLL arruola Maria Mariniello

JLL leader nel real estate ha nominato l’Avvocato Maria Mariniello head of lEgal and compliance.

Avvocato e giurista d’impresa Marinello ha maturato una esperienza in diritto societario e commerciale, M&A, compliance e risk management, tematiche 231. Ma anche negli affari generali, internal audit e corporate governance. Tutto questo nei settori regolamentati (Tlc, Energia, Ingegneria Ambientale, Ingegneria Meccanica, Agro-industriale, Tabacco, Real Estate e costruzioni), in operazioni italiane ed estere.

Prima in Baker & McKenzie e successivamente in Telecom Italia, Maria ha lavorato alla direzione international legal affairs, nell’arco di oltre vent’anni. Ha collaborato con primari gruppi nazionali ed internazionali, come responsabile degli affari legali e societari nonché general counsel. E’ stata componente di organismi di Vigilanza 231 e consigliere indipendente.

Maria Marinello è membro di InTheBoardRoom

Appassionata di start-up e Fintech e coinvolta in iniziative legate alla tematica di diversity & inclusion, Mariniello è membro di InTheBoardRoom, il network di Valore D. Si tratta dell’associazione di imprese che promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva per la crescita delle aziende e del Paese.

Barbara Cominelli ceo di JLL Italia

“Maria è una professionista di grande esperienza, guiderà un’area strategica e sensibile del nostro business, contribuendo alla crescita del gruppo in Italia. L’esperienza di Maria quindi sarà di grande supporto nella creazione di un contesto più innovativo e inclusivo per l’azienda. E anche per i nostri stakeholder, aspetto a cui JLL dedica particolare attenzione a livello internazionale”.

“Il mio focus sarà lo sviluppo del business nel contesto dinamico e in crescita di JLL Italia. Assicurando anche una gestione efficace ed efficiente delle tematiche legali e di compliance, in sinergia con l’evoluzione internazionale del gruppo”. Dice Marinelli.

Chi è JLL

È una società leader nella consulenza specializzata per il settore immobiliare e nella gestione degli investimenti. L’obiettivo di JLL è di re-immaginare il futuro del settore immobiliare utilizzando le tecnologie più avanzate per creare spazi innovativi e soluzioni immobiliari sostenibili per i clienti. JLL è una società Fortune 500 con un fatturato annuo di 16.6 miliardi di dollari, operazioni in oltre 80 Paesi e un team globale di oltre 95.000 dipendenti (al 30 settembre 2021). JLL è il nome del brand, e un marchio registrato, di Jones Lang Lasalle Incorporated.

