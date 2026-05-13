Italia protagonista al Web Summit 2026 vola a Vancouver

L’Italia si presenta al Web Summit 2026 con un padiglione che non è solo una vetrina, ma un manifesto. Il nostro Paese non esporta più soltanto design, moda e cucina, ma anche tecnologia, brevetti e startup capaci di competere nei mercati più avanzati. L’ICE Agenzia, con il supporto del MAECI, torna a Vancouver dall’11 al 14 maggio. Una delegazione di sette startup e PMI innovative selezionate per la loro capacità di anticipare trend globali in AI, blockchain, data analysis, sport‑tech, fintech, legal‑tech e market intelligence. Notarify, Bytek, LexHero e altre aziende presenti animeranno lo stand ufficiale italiano (#E154). Oltre l’isola startup (#PS‑03), portando in Nord America un assaggio concreto dell’innovazione made in Italy.

Il 2026 segna la seconda partecipazione italiana alla tappa di Vancouver, dopo anni di presenza a Collision Toronto. Un percorso che ha già portato diverse startup a stabilirsi in Canada, confermando la solidità del ponte tecnologico tra i due Paesi. E i numeri lo dimostrano: 8 miliardi di dollari canadesi investiti in startup nel 2025, 358 milioni di exit e un record assoluto nelle esportazioni italiane verso il Canada, pari a 13,6 miliardi di dollari.

Il padiglione italiano ospiterà anche due presidi strategici

– IDE – Investimenti Esteri, per illustrare le opportunità di investimento in Italia;

– OpportunItaly, lo spazio dedicato al business matching tra imprese italiane e buyer internazionali.

ICE e KPMG Canada hanno organizzato l’evento “The Italy‑Canada Strategic Session. Advancing Bilateral Innovation”, un momento di confronto tra investitori, aziende e istituzioni per rafforzare la cooperazione industriale nei settori ICT e innovazione. Il contesto in cui l’Italia si muove è solido: nel 2024 il Paese ha depositato oltre 10.000 brevetti, posizionandosi 5° in Europa e 11° al mondo. Il settore ICT vale più di 84 miliardi di euro, cresce più del PIL e conta oltre 650.000 addetti. Un ecosistema vivace, fatto per oltre il 90% da PMI, che trova nel Web Summit un palcoscenico ideale per mostrarsi al mondo.

Con la sua rete globale di 69 uffici, l’ICE Agenzia continua a sostenere startup e imprese italiane con programmi di accelerazione, business matching, mentoring e iniziative come INNOVIT a San Francisco. Un lavoro che, anno dopo anno, rafforza la presenza dell’Italia nei principali hub dell’innovazione mondiale.