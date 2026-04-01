PMI in Vietnam: OpportunItaly porta il Made in Italy alla ProPak 2026

OpportunItaly nasce per diventare il ponte digitale e operativo tra le imprese italiane e i mercati internazionali e in quest’ambito lo fa in Vietnam. È un programma promosso dal MAECI e dall’Agenzia ICE, pensato per aiutare concretamente le PMI. Per cosa? Per crescere all’estero attraverso strumenti di business matching, contenuti strategici e iniziative ad alto valore aggiunto. Al centro del progetto c’è la piattaforma opportunitaly.gov.it, lanciata nel 2025. Buyer internazionali e imprese italiane possono registrarsi per accedere a servizi dedicati, report settoriali, guide all’export e opportunità commerciali selezionate.

L’obiettivo è chiaro

L’intento è quello di facilitare l’incontro tra la domanda estera e l’offerta italiana di eccellenza, generando contatti qualificati e creando un ecosistema digitale che continui a funzionare anche oltre le singole fiere. OpportunItaly opera su una strategia di due anni, in venti mercati chiave – dai Paesi del Golfo agli USA, dall’Asia all’Europa. Si concentra su 10 settori strategici dall’agroalimentare alla meccanica, dalla moda all’aerospazio, fino alla salute, alla nautica e all’energia sostenibile. È un programma che unisce tecnologia, analisi dei dati e promozione internazionale, con l’obiettivo di amplificare la visibilità delle imprese italiane e rafforzare la loro capacità di esportare.

In questo quadro si inserisce la partecipazione italiana alla ProPak Vietnam 2026, inaugurata il 31 marzo al Saigon Exhibition and Convention Center di Ho Chi Minh City. La fiera, (19ª edizione), è uno degli appuntamenti più importanti del Sud‑est asiatico per il settore delle macchine per il confezionamento e la trasformazione alimentare. Ben 400 espositori da 32 Paesi e oltre 10.000 visitatori attesi.

In Vietnam un desk internazionale

L’Agenzia ICE, in collaborazione con UCIMA, ha organizzato un Padiglione Nazionale che riunisce 15 aziende italiane del packaging. Porta in Vietnam le soluzioni più avanzate della nostra industria: macchinari, linee di produzione, tecnologie per alimenti, bevande, prodotti agricoli, farmaceutici e industriali. All’interno del Padiglione trova spazio anche un’area dedicata al Desk OpportunItaly. Il desk accompagna buyer e operatori internazionali nella scoperta delle imprese italiane e delle opportunità di collaborazione. ProPak Vietnam è infatti una delle iniziative strategiche selezionate dal programma, che punta a rafforzare le relazioni commerciali con un Paese tra i più dinamici della regione. Nel 2025 il Vietnam ha infatti registrato una crescita del PIL dell’8,02%, la più alta del Sud‑est asiatico.

Siamo i leader mondiale nei macchinari per l’imballaggio

L’Italia, leader mondiale nei macchinari per l’imballaggio, conferma la sua posizione anche in Vietnam. Nel 2025 l’export italiano del settore ha raggiunto 16,77 milioni di euro, con un incremento del 39% rispetto all’anno precedente. Un risultato che testimonia la forza delle nostre PMI e la capacità del Made in Italy di competere nei mercati più avanzati. OpportunItaly, con la sua piattaforma digitale e il suo Buyers Club dedicato agli operatori esteri, trasforma la fiera in un’esperienza continua. Un luogo dove la relazione tra buyer e PMI non si esaurisce nei tre giorni dell’evento, ma prosegue online, creando nuove opportunità di business e rafforzando la presenza dell’Italia nei mercati globali.