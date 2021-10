Intesa Sanpaolo sostiene Horse Protection

Il gruppo Intesa Sanpaolo affianca IHP – Italian Horse Protection, associazione italiana di tutela dei cavalli, attraverso la piattaforma di donazioni For Funding. Lo strumento di raccolta fondi digitale che il gruppo bancario italiano mette a disposizione delle associazioni selezionate e dei cittadini che vogliono donare.

Cavalli maltrattati e sottoposti a sequestro giudiziario

Il progetto vede impegnate IHP e For Funding per raccogliere 70 mila euro, necessari alla costruzione della nuova sede del Centro di recupero a Montaione (Firenze), Lì l’associazione – in possesso dell’autorizzazione del ministero della Salute dal 2009 – accoglie cavalli maltrattati, vittime di abusi e sottoposti a sequestro giudiziario.

Il Centro accoglie circa 40 animali in un terreno molto vasto che deve essere attrezzato per consentire la gestione naturale necessaria al benessere dei cavalli. Serviranno recinzioni, infermeria, strutture per garantire assistenza agli esemplari anziani e malati, impianti di abbeveramento. Ma anche automezzi per la logistica, risorse per pagare lo staff che accudisce gli animali oltre che le cure, i medicinali, i ricoveri in clinica.

Sonny Richichi fondatore e presidente di IHP Horse Protection

“In Italia i cavalli non sono considerati animali d’affezione, come i cani e i gatti. Vengono maltrattati e abusati, infine spesso mandati al macello. Da dieci anni ci battiamo per chiedere tutela e rispetto, per avere leggi che mettano fine allo sfruttamento dei cavalli e puniscano chi li maltratta. Al nostro centro i cavalli salvati dall’abuso e dalla sofferenza possono vivere liberi in compagnia dei loro simili, vengono curati e accuditi dallo staff e dai volontari. Non percepiamo alcun finanziamento pubblico, neppure il rimborso delle spese per la cura e il mantenimento degli animali che accogliamo su richiesta delle Procure. Ci sosteniamo con le donazioni dei cittadini e possiamo contare su un partner di eccezione come il gruppo Intesa Sanpaolo”.

Luca Severini direttore Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo

“Attraverso For Funding promuoviamo iniziative meritevoli che molti non conoscono. Riusciamo a dare visibilità e a creare uno spazio di coinvolgimento aperto a tutti, in cui clienti e non clienti possono aderire anche solo con un euro di donazione. Questo progetto testimonia l’impegno attivo del Gruppo in iniziative sociali di inclusione, di sostenibilità e di tutela dell’ambiente».

Grazie ai 9,76 milioni raccolti nel 2020, la piattaforma di crowdfunding Intesa Sanpaolo For Funding si colloca al top delle 25 piattaforme italiane della tipologia Donation e Reward. Il report 2020 di Starteed “Il crowdfunding in Italia” nato nel 2015 come una mappatura delle tendenze del mondo della raccolta fondi in Italia, è diventato un punto di riferimento.

Share