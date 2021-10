Intesa Sanpaolo incrementa il plafond per EdiliziAcrobatica

Intesa Sanpaolo incrementa il plafond rotativo a favore del gruppo EdiliziAcrobatica portandolo a 9,5 milioni di euro destinati all’acquisto dei crediti fiscali ecobonus e ora anche superbonus.

Intesa Sanpaolo quindi mette a disposizione del gruppo una cifra che l’azienda potrà utilizzare per la cessione pro-soluto alla Banca dei crediti fiscali Ecobonus. Ma anche dei crediti fiscali generati da lavori edili di riqualificazione energetica che beneficiano delle agevolazioni Superbonus, introdotte dal Decreto Rilancio.

EdiliziAcrobatica ha costituito Energy Acrobatica 110 Srl, per sostenere gli amministratori di condominio e i condomini nell’espletamento delle pratiche legate all’incentivo del 110%. Fornisce anche risposte “chiavi in mano” attraverso un processo certificato e trasparente. Inoltre ha previsto una piattaforma dedicata all’avanzamento della commessa e alla gestione documentale.

La Srl opera attraverso la rete commerciale del gruppo con una rete di professionisti e aziende appaltatrici a Torino, Milano, Brescia, Genova, Verona, Padova, Firenze e Roma. E inoltre dispone di un team interno dedicato alla cessione del credito.

L’accordo con Intesa Sanpaolo offre al gruppo il supporto finanziario necessario per affrontare con serenità l’esecuzione dei lavori. Dalle fasi di avvio alla loro conclusione, consentendo di ottimizzare le risorse finanziarie. Inoltre migliorando il cash flow e poter cogliere le opportunità offerte dagli incentivi fiscali. Ad oggi, i crediti ceduti e già liquidati grazie all’accordo con la Banca ammontano a circa 22 milioni di euro.

Tre modalità di intervento a favore di EdiliziaAcrobatica

La Banca interviene attraverso tre modalità. Con la cessione del credito d’imposta. Con l’eventuale finanziamento ponte per l’avvio e la gestione dei cantieri oggetto di cessione del credito d’imposta. E inoltre interviene con il servizio facoltativo di assistenza gratuita di Deloitte. Un servizio che segue il cliente nell’ottenimento del visto di conformità e nella gestione del cassetto fiscale.

Da novembre 2020 a oggi il Gruppo ha raccolto richieste da parte delle imprese per oltre 29.000 progetti di riqualificazione per un controvalore di 3 miliardi di euro. Una cifra che sale a 6 miliardi di euro includendo anche le richieste dirette da parte di privati e condomìni.

Riccardo Iovino presidente di EA110 e ad di EdiliziAcrobatica

«Il Superbonus del 110% rappresenta una grande opportunità per il Paese. Fin dal momento della sua entrata in vigore, ha mostrato un potenziale chi opera nel settore dell’edilizia non può negare. La scorsa primavera abbiamo costituito la nuova società che si pone come main contractor. Mette a disposizione di tutta la filiera dell’edilizia, coinvolta nelle agevolazioni del Superbonus. Competenze necessarie alla corretta interpretazione normativa e alla soddisfazione del cliente che, diversamente, sarebbero frammentate e di difficile gestione.»

