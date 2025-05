HModa si rafforza con Cesare Luzzana e Gilles Lasbordes

HModa, la holding dedicata agli investimenti nelle eccellenze del Made in Italy, ha nominato Cesare Luzzana come Dg del Gruppo. Inoltre Gilles Lasbordes a directeur général di HModa France, la filiale operativa recentemente costituita per rafforzare la presenza sul mercato francese.

Luzzana avrà il compito di coordinare e ottimizzare le attività operative e progettuali, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo strategico della holding. Con esperienze in Gucci, Armani, Jimmy Choo e Frette, Luzzana porta un know-how altamente specializzato nel settore tessile e della pelletteria.

HModa France segna un passo decisivo verso l’internazionalizzazione

A guidarla sarà Gilles Lasbordes, esperto del panorama moda francese, con esperienze di rilievo in Première Vision e una profonda conoscenza della supply chain nel settore tessile e della pelletteria. Lasbordes ha il compito di sviluppare nuove operazioni di crescita. E inoltre consolidare i rapporti con le Maison francesi e avviare un nuovo hub strategico ad Aubervilliers, che fungerà da centro manifatturiero e vetrina parigina del Gruppo.

Un’espansione strategica nel mercato del lusso

La nomina di Luzzana e Lasbordes si inserisce all’interno della fase di consolidamento e crescita del Gruppo, come sottolineato da Claudio Rovere, Presidente di HModa:

“In questa fase di espansione, accogliamo due professionisti di grande esperienza che daranno un forte impulso alla crescita del Gruppo in Italia e Francia, due mercati chiave del lusso globale. Luzzana contribuirà con la sua conoscenza delle logiche industriali dei brand di lusso. Mentre Gilles Lasbordes guiderà l’implementazione del nostro hub francese, rafforzando il posizionamento di HModa nei mercati internazionali”.

HModa e Holding Industriale: una visione orientata alla crescita

HModa è controllata da Holding Industriale (Hind), fondata nel 2011, che investe nei settori di eccellenza del Made in Italy, favorendo progetti di aggregazione e internazionalizzazione. Oltre a HModa (fashion), Hind opera in ambiti come ricambi per il settore automotive (Holding Parts), robotica (Holding Motion) e agricoltura in ambiente controllato (CEA).

Con un fatturato consolidato di oltre 300 milioni di euro e una manodopera specializzata di circa 1.500 addetti, HModa rappresenta un polo di eccellenza nella filiera italiana della moda. Attraverso 18 società partecipate, collabora con i più importanti brand del lusso. Fornisce expertise in settori che vanno dal jersey e pelletteria fino al denim e calzature.

Un futuro di innovazione e crescita

Grazie a una strategia industriale innovativa, HModa continua a espandere la propria influenza internazionale, investendo in manifattura, innovazione e relazioni con le Maison del lusso. Consolida la sua posizione di riferimento nel settore.