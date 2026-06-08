Durst avvia a Como un nuovo polo industriale e tecnologico

Durst Como nasce come nuovo polo industriale e tecnologico di Durst Group. La multinazionale ha sede a Bressanone e oltre 430 milioni di euro di fatturato, specializzata nelle tecnologie di stampa digitale industriale. Il progetto rappresenta un investimento da 20 milioni di euro. Si inserisce in una strategia di lungo periodo che punta a fare dell’Italia uno dei centri europei più avanzati per la stampa tessile digitale.

Durst Como prende forma dall’acquisizione e integrazione di Aleph, azienda comasca attiva nelle soluzioni inkjet per tessuto e carta, completata nel 2025. Da questa integrazione nasce un hub che unisce competenze di ricerca, sviluppo software, tecnologie inkjet e automazione. L’obiettivo è quello di servire i settori fashion, home textile e tutte le applicazioni tessili ad alto valore aggiunto.

Il tessile italiano vale 52 miliardi

Per capire il peso di questa operazione bisogna guardare al settore tessile italiano, che vale oltre 52 miliardi di euro e rappresenta uno dei pilastri del Made in Italy. Il distretto comasco è riconosciuto a livello mondiale per la qualità dei tessuti stampati e per la concentrazione di competenze lungo tutta la filiera, dalla progettazione alla produzione. È un territorio che negli ultimi anni ha accelerato sulla digitalizzazione, con una crescita costante della stampa digitale pari al 15% della produzione europea. un settore che continua a espandersi grazie alla richiesta di personalizzazione, sostenibilità e riduzione degli sprechi.

Durst Como si inserisce esattamente in questo scenario

Il nuovo hub diventerà il terzo centro di sviluppo del Gruppo dopo Bressanone e Lienz, con un ruolo strategico nella progettazione di tecnologie inkjet e software dedicati alla stampa tessile industriale. Il sito sarà anche un luogo di collaborazione con i clienti, un laboratorio per testare nuove soluzioni. E un centro di competenze per attrarre talenti e sviluppare professionalità specializzate.

Accanto a Como, il sito di Kufstein continuerà a occuparsi delle tecnologie superwide e delle soluzioni di asciugatura. Si creerà così una rete integrata che copre tutte le esigenze della stampa tessile digitale.

Il progetto ha anche una forte impronta ambientale

Durst Como sarà realizzato in un edificio esistente, evitando consumo di suolo. Seguirà criteri di riqualificazione energetica con energia 100% non fossile, pompe di calore e un impianto fotovoltaico da 600 kWp. Come negli altri siti del Gruppo, sarà presente anche una colonia di api per sostenere la biodiversità locale. Nel panorama competitivo, Durst Como si posiziona accanto ai principali player globali della stampa tessile digitale come Kornit Digital, EFI Reggiani e MS Printing Solutions. Ma con una strategia distintiva: integrare hardware, software, automazione e sostenibilità in un’unica piattaforma industriale europea. L’obiettivo dichiarato è raddoppiare il fatturato del Gruppo nei prossimi 5 anni, facendo leva proprio sulla crescita del tessile digitale, che secondo le stime internazionali aumenterà del 12% annuo fino al 2030.