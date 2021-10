GXO e Saks lanciano robot per spedire pacchi in autonomia

GXO Logistics e Saks hanno avviato il nuovo centro di e-fulfillment a Middletown, Pennsylvania che ha iniziato a spedire direttamente ai clienti in tutta la nazione. Il servizio fa parte di una strategia innovativa per soddisfare l’aumento della domanda del luxury fashion in vista dello shopping di fine anno. Il centro di e-fulfillment rappresenta la prima volta che le due aziende hanno collaborato.

Na Li svp logistics and shipping di Saks

“Quando abbiamo lanciato Saks come azienda di eCommerce indipendente abbiamo fissato obiettivi di crescita ambiziosi per il business. Con GXO soddisfiamo la crescente domanda del nostro business, fornendo ai clienti una spedizione veloce ed impeccabile durante il picco stagionale di fine anno”.

Saks sta usufruendo del servizio GXO direct. Si tratta di una rete di distribuzione a spazio condiviso che consente alle aziende di posizionare lo stock vicino ai clienti target. In questo modo si riducono i costi fissi ed i tempi di consegna. La soluzione aiuta a ridurre i chilometri di transito e le emissioni di CO2 riducendo il trasporto aereo che per il carbonio è sei volte più impattante rispetto a quello su strada. Il sito utilizzerà l’automazione avanzata di GXO, compresi i robot collaborativi, per ottimizzare l’efficienza, aumentare la precisione e migliorare l’esperienza dei dipendenti.

Bill Fraine chief commercial officer di GXO

“Il nostro nuovo centro di e-fulfillment di Middletown ci permette di rispondere alle esigenze eCommerce di Saks con velocità ed agilità. Il che è importante nei momenti di punta come la fine dell’anno. GXO Direct è progettato per sfruttare le nostre dimensioni, capacità ed innovazioni per dare alle aziende una flessibilità senza precedenti nel servire i loro clienti. Tutto ciò continuerà a contribuire alla crescita di GXO”.

Il modello si è dimostrato vantaggioso per i retailer come Saks che vogliono affrontare l’impegnativa crescita dello shopping online. Le operazioni di GXO direct si sono rapidamente espanse fino ad includere 41 sedi in tutti gli Stati Uniti.

GXO ha supportato Saks durante la promozione autunnale Friends and Family Sale. Ora è pronta per aiutare l’azienda a soddisfare l’elevata domanda prevista per la stagione di fine anno. L’hub di Middletown impiegherà più di 350 persone e si trova a circa 15km a sud-est di Harrisburg nella Pennsylvania centro-meridionale. Il deposito gestito da GXO è certificato Silver LEED e ha una superficie di oltre 37.000 metri quadrati, di cui 26.000 saranno occupati da Saks. Lo stock presente nella struttura copre circa la metà della base complessiva dei prodotti di Saks.

