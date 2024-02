Gas Milano 1984 si aggiudica Castiglione

Il nuovo Presidente e CEO di Gas Milano 1984 è Rino Castiglione che vuole riportare il brand di denim nell’albo d’oro dell’eccellenza italiana nel mondo. Buoni propositi.

Chi è Rino Castiglione

Socio fondatore della holding svizzera di investimento ALPHA SQUARE Invest, vanta una lunga esperienza tra moda e finanza. In VF Corporation (President International), Guess, Benetton e Valentino. Castiglione ha accettato la nuova sfida, consapevole del potenziale del brand GAS nel mondo della moda oggi, forse ancor più di 40 anni fa.

Da Grotto S.p.A a Gas Milano 1984

Grotto S.p.A è diventata Gas Milano 1984 in seguito all’operazione di acquisizione portata a termine nel Giugno 2022 con la partecipazione di altri investitori. L’azienda ha intrapreso un programma di investimenti che porterà nel corso dell’anno il capitale sociale da 50 mila euro a 9 milioni di euro. Prevede una crescita con un breakeven nel corso dell’anno 2024 anno in cui mira a ottenere una crescita double digit. L’obiettivo è quello di raggiungere un fatturato di 100 milioni di euro entro il 2027.

Il brand spingerà l’acceleratore sull’estero, Spagna, Germania, Francia, Austria, Benelux e Ungheria (dove è presente una filiale storica) saranno i principali mercati. Si conferma la partnership internazionale con Reliance Brands, il maggior distributore di brand di alta gamma in India. Dove ha già 25 negozi monomarca full price e 54 tra corner e shop in shop Gas.

Gli obiettivi di Gas Milano 1984

“La nuova Gas Milano 1984 volta pagina con obiettivi ambiziosi e il desiderio di dare da subito un messaggio importante al mercato, Si riparte dall’eccellenza italiana con una forte spinta verso l’estero. Gas Milano 1984 si presenta al mercato con un progetto creativo fortemente rivisitato, Una donna molto più protagonista e centrale; un denim più fluido, inclusivo, elegante e dall’anima casual chic. Abbiamo in mente un nuovo consumatore più giovane, esigente e sperimentatore rispetto al passato, Un consumatore che si approccia ai nostri prodotti in una vera logica di omnicanalità, scegliendo tra e-commerce o retail fisico”. Ha detto Castiglione.

Gas vuole rimanere all’avanguardia nel settore della moda, evolvendo l’immagine del brand per rispondere alle aspettative dei consumatori. Dopo la ridefinizione del layout dell’Headquarter a Vicenza, si presenta anche con un nuovo showroom a Milano nel cuore del quadrilatero della moda in zona Tortona.

La nuova squadra con cui ritornare

Il nuovo Presidente ha scelto una squadra di fuoriclasse per affiancarlo. Alla Direzione Generale Stefano Tosin, manager di successo in Diesel, Marni, OTB e Staff International. La Direzione Creativa assegnata a Gregoria Carmagnini, ex Guess Europe. Direttore Vendite sarà Alessandro Allara, Vf, Diesel e Guess. Alla Direzione Marketing Nicolas Trentin, proveniente da Zamperla Group e Ecoluxe London.

Chi è Gas Milano 1964

Gas Jeans nasce nel 1984 a Chiuppano in provincia di Vicenza. Con 180 collaboratori, ha headquarter a Chiuppano (Vicenza), showroom a Milano. Dodici agenzie commerciali distribuite sul territorio nazionale e una presenza importante nei centri commerciali. GAS vanta circa 650 punti vendita multimarca in Italia, Europa, Africa e Asia.

La filiale ungherese è inserita in un contesto culturale di forte notorietà e apprezzamento del brand grazie alla capillare rete retail. L’India costituisce un secondo mercato a forte penetrazione e sviluppo. Presente nel Paese asiatico a partire dai primi anni duemila, GAS ha dato ulteriore impulso alle sue attività in India grazie alla joint venture con Reliance Brands fin dal 2013. Continua l’impegno di Gas con la Moto GP, che ha visto il brand per oltre vent’anni tra gli sponsor principali del team Repsol Honda al fianco di campioni quali Valentino Rossi, Mick Doohan, Nicky Hayden, Andrea Dovizioso, Casey Stoner e Marc Márquez. L’impegno nel Moto GP continuerà da quest’anno a fianco del team Pramac Racing.