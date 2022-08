3A si rafforza

3A è un’azienda della distribuzione di brand internazionali sportswear e fashion. Presente sul territorio italiano dal 1982 ha deciso di rafforzarsi con l’ingresso di tre nuovi manager. Si tratta di Barbara Bitetti (Head Of Marketing), Michele Manfrin (Chief Information Officer) e Daniel Markovic (Head of Digital Business Unit).

“Stiamo attraversando una fase di sviluppo grazie all’acquisizione di nuovi mandati di distribuzione e all’apertura di nuovi store Just Play in Italia e all’estero. Rafforziamo il team manageriale per raggiungere i nostri obiettivi di crescita”, ha dichiarato Fabio Antonini, CEO e Founder di 3A.

Bitetti

Barbara Bitetti entra in 3A come Head Of Marketing, con una grande esperienza nell’area marketing e merchandising di aziende del settore fashion, lusso e sporting goods. Gucci, Guess Europe, Fila Sport, Timex Luxury Division e Sector, per citarne alcune. Si occuperà della finalizzazione delle strategie di marketing, corporate e di branding, della gestione della comunicazione istituzionale e di eventi. Inoltre di progetti speciali e merchandising, il tutto con una visione orientata al futuro.

Manfrin

Michele Manfrin approda in 3A come CIO – Chief Information Officer dopo una esperienza alla guida del team IT di Svat Group Spa, azienda di logistica. E in altre realtà industriali e consortili dove ha potuto accrescere le proprie competenze in ambito information technology. Dall’analisi e sviluppo di software alla gestione della logistica, dalla business intelligence ai progetti ICT. Ha maturato capacità che consentono alle aziende di prendere le decisioni migliori, intraprendere azioni informate e rendere i processi aziendali più efficienti.

Markovic

Daniel Markovic, nel ruolo di Head of Digital Business Unit & Software Developer, sarà responsabile della gestione e sviluppo dei sistemi informatici aziendali. E in particolare della transizione digitale fondamentale per la crescita e l’internazionalizzazione dell’azienda. Markovic ha già maturato un’importante esperienza come Full Stack Developer nel mondo FinTech, nonostante la sua giovane età.