Garofalo Health Care nomina Luca Matrigiani nel CdA

Il CdA di Garofalo Health Care ha nominato Luca Matrigiani nuovo Consigliere di Amministrazione non esecutivo e indipendente. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Corporate Governance. E previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazioni e con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Il neonominato Consigliere resterà in carica sino all’Assemblea degli Azionisti prevista il prossimo 29 aprile 2024.

La nomina dopo le dimissioni di Javier de la Rica

La nomina per cooptazione è avvenuta dopo le dimissioni con decorrenza immediata presentate dal Consigliere Javier de la Rica (Peninsula) per motivi personali.

Al momento delle sue dimissioni, Javier de la Rica, consigliere non esecutivo e non indipendente, non è membro di alcun Comitato endoconsiliare. Inoltre sulla base delle informazioni in possesso della Società, non detiene azioni di GHC.

Chi è Luca Matrigiani

Luca Matrigiani è attualmente CsA di Fondazione Enasarco e membro del Comitato Investimenti della stessa. Inoltre è membro del CdA di NEXT RE SIIQ, società quotata sull’Euronext Milan e Presidente del Comitato Indipendenti della medesima.

Il curriculum vitae del nuovo Consigliere di Amministrazione è disponibile nella sezione Governance del sito www.garofalohealthcare.com.

Sulla base delle informazioni in possesso della Società, Luca Matrigiani alla data odierna non risulta detenere azioni di GHC.

Alessandro Maria Rinaldi Presidente del CdA di Garofalo Health Care

Le prospettive di sviluppo del nostro Gruppo sono state ben comprese dagli investitori. Investitori che hanno rafforzato la loro posizione o sono entrati per la prima volta nel capitale in occasione dell’uscita di Peninsula dopo 5 anni. Ringrazio vecchi e nuovi soci, che includono Investitori Istituzionali di primario standing, family office ben strutturati e per la prima volta anche enti previdenziali. Tra questi Fondazione Enasarco. La domanda di servizi sanitari e di welfare da parte dei cittadini è in crescita esponenziale. L’attuale compagine azionaria posiziona GHC come un unicum in Italia. Questo non potrà che portare a un forte sviluppo dell’attività anche a beneficio degli enti previdenziali e dei loro iscritti. “Terza gamba” sempre più imprescindibile dell’intero sistema sanitario e previdenziale italiano.”