Oggi (26/8) è successo che…

E’ successo che CEVA Logistic sostiene la lotta contro COVID-19 attraverso il trasporto di concentratori di ossigeno dagli Usa all’Indonesia via Singapore. All’interno dell’aeroporto di Singapore Changi, CEVA partecipa al progetto di aiuto organizzato dal Changi Airport Group.

La prima spedizione di concentratori di ossigeno

La prima spedizione di concentratori di ossigeno partita da Los Angeles pesava più di 14.000 chilogrammi. E’ stata consegnata al magazzino CEVA Logistics all’interno dell’Airport Logistics Park di Singapore. CEVA Logistics sta utilizzando la sua rete globale per assicurare le necessarie forniture mediche a coloro che ne hanno bisogno. In totale, 1.380 macchine sono state donate dalla Fondazione Changi e a 30 partner aeroportuali, così come i singoli dipendenti dell’aeroporto.

Incarico da General Motors (GM)

CEVA è stata anche incaricata da General Motors (GM) di gestire la sua catena di approvvigionamento della produzione di respiratori a sostegno della risposta alla pandemia negli Stati Uniti. CEVA è responsabile della consegna di centinaia di pezzi allo stabilimento GM di Kokomo, Indiana. Organizza l’intera catena di fornitura dei fornitori Tier 1, Tier 2 e Tier 3 in una settimana – un processo che normalmente richiede 2 mesi.

Sta per partire la nuova edizione dell’incubatore online Startup Builder

E’ successo che l’incubatore Startup Builder permette ad aspiranti imprenditori di capire se la loro idea di business può avere un riscontro positivo sul mercato. Questo grazie all’aiuto di uno dei 100 mentor disponibili. I mentor provengono da Linkedin, Amazon, Boston Consulting Group e consentono ai migliori di raccontare la loro idea a circa 70 investitori. Il percorso dura 12 settimane ed è possibile già candidarsi per la selezione.

Le 300 startup incubate fino ad oggi

l’82% ha proseguito nel lavorare alla propria idea di business

il 34% ha poi fondato effettivamente la startup

1,4 milioni di euro raccolti da 25 startup dagli investitori

27% dei partecipanti sono donne contro la media del 20% delle startupper in Italia

33 anni è l’età media dei partecipanti

Qundis compie 30 anni con 8 milioni di abitazioni

E’ successo che QUNDIS festeggia il suo trentesimo anniversario. QUNDIS è leader nella produzione di misuratori e ripartitori di calore, contatori di calore e d’acqua e smart meter gateway per la gestione di dati dei consumi energetici.

Fa parte del gruppo Noventic ed è il principale fornitore di dispositivi di misurazione dell’acqua e del calore in base al consumo. Vanta quasi 8 milioni di appartamenti in oltre 30 paesi che utilizzano la sua tecnologia. L’azienda conta circa 300 dipendenti nella sua sede principale di Erfurt in Germania. Le ulteriori filiali sono a Mannheim, Parigi, Maribor, Istanbul, Mosca ed Milano. Ha sviluppato e richiesto un totale di oltre 50 brevetti per i suoi sistemi di misurazione, con investimenti sui servizi cloud.

Mediobanca incrementa il target price di Garofalo Health Care a 7 euro

E’ successo che gli analisti di Mediobanca l’acquisizione di Domus Nova conferma il dinamismo di GHC nello scouting di opportunità M&A.

View sul titolo più che positiva per effetto di: prosecuzione (con successo) della campagna di consolidamento, performance organiche in recupero nel 2021-2022 rispetto al 2020. Migliore liquidità dell’azione alla luce dell’ingresso di GHC nell’indice FTSE Italia Mid Cap.

Significativa “potenza di fuoco” ancora a disposizione di GHC (stimata, sulla base di una leva pari a 3x, pari a ca. €90M nel 2022 e a ca. €140M nel 2023). Ampi margini alla società per cogliere interessanti target. Grazie all’alto livello di frammentazione del mercato di riferimento, alla forte generazione di cassa della società e all’approccio proattivo del management nel ricercare risorse a supporto dell’M&A.

Le nuove stime per il 2022 (pieno anno di contribuzione su 12 mesi sia per Clinica S. Francesco che per Domus Nova) prevedono Ricavi pari a ca. €298M (dai precedenti €256,5M, +16%). EBITDA pari a ca. €64M (dal precedente €58,2, +10,5%). Marginalità pari a ca. il 21,5%. PFN ora stimata pari a €101M nel 2022, con una leva pari a ca. 1,6x.

Microsoft Store effettua sconti esclusivi, con ribassi fino al 35%,

E’ successo che Microsoft Store ha annunciato sconti esclusivi, con ribassi fino al 35%, su una selezione di prodotti della linea Microsoft Surface. Per chi è alla ricerca della versatilità che solo un 2-in-1 può offrire, è proposto l’ultraleggero Surface Pro 7. Lo sconto è del 25% incluse quelle esclusive del Microsoft Store. Il 2-in-1 è dotato di un processore Intel® Core™ di serie laptop, touchscreen, una batteria di lunga durata e webcam HD. E’ acquistabile nei colori nero e platino. In questo caso, sono disponibili anche i pacchetti risparmio, con tastiera inclusa sui best sellers Intel® Core™ i5 128GB e 256GB.

Un’ulteriore offerta riguarda Surface Go 2

Un’ulteriore offerta riguarda Surface Go 2, il dispositivo 2-in-1 più piccolo e leggero, che offre una perfetta portabilità, senza rinunciare a un ampio touchscreen da 10,5 pollici. Utilizzabile come computer portatile o tablet per le attività quotidiane è acquistabile con uno sconto fino al 22% con Surface Keyboard inclusa in omaggio.

Surface Laptop 3 è disponibile con uno sconto fino al 35% su una selezione di configurazioni, inclusi i modelli dotati di processore AMD Ryzen 7. Laptop 3 è acquistabile con touchscreen da 13,5 pollici e 15 pollici e nelle colorazioni nero e platino.

Prezzo ribassato anche per Surface Laptop Go che scontato del 21%. Autonomia massima di 13 ore. Con i suoi soli 15.69 mm di spessore è facile da trasportare. Presenta il touchscreen PixelSense™ da 12,4 pollici e videocamera HD integrata.

