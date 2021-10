Borsa Italiana si affida a Fabrizio Testa

Borsa Italiana e il consiglio di sorveglianza di Euronext N.V. hanno nominato Fabrizio Testa amministratore delegato di Borsa Italiana con l’incarico di Head of Fixed Income Trading del gruppo. Raffaele Jerusalmi attuale ad di Borsa Italiana lascerà il prossimo 28 novembre.

Attualmente Fabrizio Testa è ad in MTS, parte di Euronext. Era entrato in MTS come senior relationship manager e ha contribuito al lancio di successo di BondVision, il mercato MTS dealer to client. Dopo essere stato responsabile sviluppo prodotto, è stato nominato ad nel 2014 ed è entrato nel consiglio direttivo allargato di Euronext nel 2021. A seguito dell’acquisizione del gruppo Borsa Italiana.

Testa è stato anche head of money market desk presso Bank of America Milano, che gli ha fornito una vasta conoscenza dei mercati obbligazionari europei. Quindi è passato alla copertura di titoli di stato in euro a breve termine come trader senior di obbligazioni presso la filiale di Bank of America a Londra. Attualmente rappresenta Euronext nel board FICC Market Standards e nel 2017 è entrato nell’expert group on corporate bond market liquidity di EC-FISMA.

Cosa farà Testa in Borsa Italiana come ad

Si focalizzerà sullo sviluppo di Borsa Italiana, sull’integrazione di Borsa Italiana all’interno del progetto europeo di Euronext e sulla crescita di Euronext nell’ambito del trading obbligazionario. Entrerà anche nel managing board di Euronext N.V. 1 contribuendo alla strategia del gruppo Euronext.

In MTS al posto di Testa è stato nominato Angelo Proni che entrerà in carica dopo l’approvazione dei risultati finanziari 2021 da parte del CDA di MTS nel primo trimestre 2022. Proni farà parte del managing board esteso di Euronext N.V. e continuerà ad essere supportato dalla presidente Maria Cannata. E inoltre avrà il supporto del dg Ciro Pietroluongo e da tutti i senior executive di MTS.

Molti manager italiani sono alla governance di Euronext. L’ad di MTS e Giorgio Modica, group cfo, sono entrambi membri del managing board esteso. CDP Equity (CDPE) e Intesa Sanpaolo sono membri del comitato Azionisti di Riferimento. Piero Novelli è membro indipendente del consiglio di Sorveglianza di Euronext N.V, che presiede dal 1 settembre 2021. Alessandra Ferrone è membro del consiglio di Sorveglianza che rappresenta CDPE come uno dei due maggiori azionisti di Euronext N.V. Andrea Sironi è è presidente del CdA di Borsa Italiana. Consob è entrata a far parte del collegio dei Regolatori di Euronext N.V.

Andrea Sironi presidente di Borsa Italiana

“Fabrizio Testa, in qualità di nuovo ceo di Borsa Italiana, tesponsabile del Fixed Income Trading di gruppo, all’interno del progetto europeo di Euronext, porterà la nostra azienda al livello successivo. Questo a beneficio di tutti i nostri clienti, i nostri team e i nostri soci”.

Stéphane Boujnah ceo e presidente Euronext N.V.

“Vorrei ringraziare Raffaele Jerusalmi per il suo significativo contributo allo sviluppo del gruppo e per il suo impegno nell’integrazione all’interno di Euronext. Diamo il benvenuto a Fabrizio Testa come ad del gruppo Borsa Italiana, responsabile del Fixed Income Trading del gruppo e membro del managing board di Euronext N.V. Sotto la sua guida, continueremo a concentrarci sull’offerta dei migliori servizi e sulla crescita del business del nuovo gruppo in Italia e in tutta Europa”.

