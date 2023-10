GAM nomina Flavio Cereda Co-Investment Manager

Flavio Cereda è entrato a far parte di GAM come co- Investment Manager della strategia di investimento Luxury Brands. Farà parte del team European Equity guidato da Niall Gallagher, Investment Director dei fondi European Equity. In GAM dal 9 ottobre Flavio sarà di base a Londra.

Trenta anni di esperienza di investimento nel lusso

Flavio vanta oltre 30 anni di esperienza di investimento nel settore del lusso. Ha una profonda conoscenza dei marchi del lusso, della filiera produttiva, dei distributori e dei rivenditori in tutti i mercati. Nonché una visione del settore basata sul monitoraggio pluriennale delle tendenze dei social media. Cereda ha una conoscenza approfondita del mercato asiatico, in particolare della Cina, con una lunga serie di visite in loco. E inoltre una vasta rete di contatti locali di alto profilo. Flavio ha inoltre lavorato a 12 IPO del settore, tra cui Moncler, Brunello Cucinelli, MyTheresa e Ferragamo.

E’ stato Head of Luxury Goods Research in Jefferies International

Prima di entrare in GAM, Flavio è stato Head of Luxury Goods Research presso Jefferies International dal 2017. In precedenza, ha maturato 11 anni d’esperienza in Bank of America Merrill Lynch in qualità di Managing Director EMEA Equity Research. E’ stato anche Director of Research per cinque anni presso Lazard Capital Markets.

Riccardo Cervellin, Amministratore Delegato di GAM (Italia) SGR

“Per storia e cultura, il settore del lusso è familiare ai risparmiatori italiani. L’Italia continua ad essere un mercato strategicamente importante per il Gruppo GAM. Fabio porta con sé una profonda conoscenza ed esperienza nei marchi di lusso e il fatto che sia italiano costituisce un punto di forza e valore per l’attività di GAM nel nostro Paese. Se poi consideriamo l’attuale contesto inflazionistico, la strategia Luxury Brands di GAM è uno degli strumenti più efficaci per la difesa degli investimenti”.