Niall Gallagher guiderà la strategia Luxury Brands di GAM

GAM annuncia che il premiato gestore di investimenti Niall Gallagher. Oltre a sovrintendere le strategie azionarie europee, si occuperà anche della strategia azionaria GAM Luxury Brands.

GAM Investments – gestore patrimoniale globale attivo – nomina Niall Gallagher, Investment Director e responsabile delle strategie azionarie europee. Il team di Niall assumere anche la guida della strategia Luxury Brands. Niall e il suo team hanno già gestito in precedenza il fondo Luxury Brands. Inoltre, Niall vanta 25 anni di esperienza di investimento in questo settore.

Ampliare le proprie capacità di gestione del portafoglio nel settore dei marchi di lusso

GAM intende ampliare ulteriormente le proprie capacità di gestione del portafoglio nel settore dei marchi di lusso e confida di poter fare ulteriori annunci in merito a breve. L’azienda ringrazia Swetha Ramachandran per il suo contributo e il suo impegno nella gestione dei fondi per gli investitori negli ultimi anni.

Niall Gallagher, Investment Director di GAM

“Non vedo l’ora di tornare a occuparmi anche del fondo Luxury Brands. I driver strutturali di lungo periodo dovrebbero continuare a garantire una crescita composta pluriennale. Inoltre offrire interessanti opportunità di investimento. Ne stiamo già traendo vantaggio nei nostri portafogli azionari europei”.

Chi è GAM

E’ un gestore di investimenti indipendente quotato in Svizzera. Al 30 giugno 2023 il patrimonio totale in gestione ammontava a 68 miliardi di franchi svizzeri. L’Investment Management a 21,9 miliardi di franchi svizzeri e i Fund Management Services a 46,1 miliardi di franchi svizzeri. Ha una distribuzione globale con uffici in 14 Paesi ed è geograficamente diversificata con clienti in quasi tutti i continenti. Ha 3.500 clienti in tutto il mondo, di cui circa 2.700 in Europa. Con sede centrale a Zurigo, è stata fondata nel 1983 e la sua sede legale si trova in Hardstrasse 201 a Zurigo, 8037 Svizzera.

Chi è Liontrust

Liontrust è un gestore di attività specializzato e indipendente fondato nel 1995. Quotato alla Borsa di Londra nel 1999 e membro del FTSE 250. Ha sede principale sullo Strand di Londra e ulteriori uffici a Edimburgo e Lussemburgo. Liontrust aveva un patrimonio (AuMA) di £ 30,5 miliardi al 16 giugno 2023. L’obiettivo di Liontrust è di consentire agli investitori di godere di un futuro finanziario migliore. Il tutto ttraverso l’investimento in una vasta gamma di azioni globali, obbligazioni, investimenti sostenibili e portafogli e fondi multi-asset.