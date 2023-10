GAM nomina Ceo, Elmar Zumbuehl

Il CdA di GAM Holding AG ha nominato Elmar Zumbuehl, attualmente Global Chief Risk Officer e membro del Group Management Board. Zumbuehl, cittadino svizzero, è entrato in azienda nel 2010. Prima ha lavorato per 10 anni presso Julius Baer ricoprendo una serie di ruoli di responsabilità. Anche nell’attività di Asset Management di Julius Baer, di cui l’azienda faceva parte all’epoca.

Antoine Spillmann, Presidente di GAM Holding AG

“Questa nomina rafforza la stabilità aziendale garantita dall’impegno di finanziamento di 100 milioni di franchi svizzeri del nostro azionista di riferimento Rock Investment SAS. Elmar ha esperienza e competenza operativa, oltre a una conoscenza approfondita dell’azienda. Cercheremo di sfruttare il patrimonio e la solida performance di investimento di GAM per riportarla su un percorso di successo. E soprattutto di crescita per creare valore a lungo termine per i nostri clienti, dipendenti e stakeholder”.

Diamo inizio a un nuovo capitolo

“Desidero ringraziare i membri del CdA e il management per la loro collaborazione nell’aiutarci a sviluppare una più profonda comprensione dell’azienda. Diamo inizio a un nuovo capitolo per GAM e sosteniamo i gestori di portafoglio e gli altri colleghi nel continuare a fornire le migliori performance di investiment. Oltre che un servizio esemplare ai clienti.”