Federgroup a caccia di 200 operatori

Fedegroup cerca chef, sous chef, capi partita, commis, restaurant manager, F&B, maître, chef de rang e camerieri di sala. Più di 200 le posizioni professionali al centro della campagna di recruitment avviata. Una selezione aperta in tutta Italia, con 120 posizioni aperte per il Nord, 50 per il Centro e 40 per il Sud Italia.

In contro tendenza rispetto al ‘lavori a chiamata’

Fedegroup già a partire dal 2019 ha avviato un importante ristrutturazione dell’area HR investendo importanti risorse nella formazione e nello sviluppo di percorsi professionali stabili. Ha un’esperienza quindicennale nel ramo della ristorazione in outsourcing per l’hotellerie e importanti partnership da Starhotels a Leonardo Hotels,

Percorsi professionali per hotel, ristoranti su strada, relais e cucine stellate

“Dopo la tragica parentesi della pandemia e il cambiamento delle esperienze di consumo è fondamentale cambiare la percezione dell’impiego nelle strutture della ristorazione. E inoltre superare la dinamica dei contratti a chiamata e delle occupazioni occasionali e stagionali”. Ha dichiarato Nicola Pezone, Direttore HR di Fedegroup. Anche grazie a Ho. Re.Camp, il progetto di formazione gratuita on the job, ci posizioniamo come talent garden del segmento hospitality:

Acquisire professionalità senza mai cambiare azienda

Le persone che entrano nel nostro team e nei nostri ristoranti si distinguono per passione e curiosità verso le dinamiche del settore. E sono accompagnate nella crescita con corsi di aggiornamento, formazione lifelong learning e possibilità di sperimentare tutte le diverse realtà gestite dalla nostra azienda. Oltre ad un avanzamento “verticale” delle competenze, in Fedegroup è possibile godere della mobilità “trasversale”, scoprendo le sfide, le necessità. E inoltre acquisendo le capacità fondamentali per soddisfare il pubblico. Da un Relais a 5 stelle, a un ristorante guidato da una Stella Michelin, a un Caffè Storico a un franchise. Tutto senza mai cambiare azienda”.

Investe 1 milione in welfare

Oltre a un programma di welfare aziendale in continua evoluzione, su cui l’azienda investe circa 1 milione di euro ogni anno, Fedegroup offre la possibilità ai propri dipendenti di alloggiaren elle strutture. Oppure in prossimità delle stesse, con staff house dedicate. Oppure ricoprendo i costi di alloggio per chi si sposta dalla propria residenza per ricoprire ruoli nei diversi ristoranti dell’azienda. Da Milano a Gallipoli passando per Padova, Roma, Napoli, Bologna, Bagno di Romagna, e Siena. Tutte le posizioni aperte sono consultabili sul sito dell’azienda fedegroup.it/lavora-con-noi. Per candidarsi è sufficiente compilare il form dedicato o inviare una mail a selezione@fedegroup.it.

Chi è Fedegroup

Nata nel 2004 è l’azienda leader in Italia nei servizi di ristorazione in outsourcing con un’esperienza quindicinale nel ramo della ristorazione. Lavora per l’hotellerie e con i più prestigiosi gruppi alberghieri internazionali, come Starhotels a Leonardo Hotels. Fedegroup gestisce 3 linee di business che includono oltre 50 strutture in tutta Italia. Hospitality, food&beverage negli alberghi e ristorazione retail su strada. E’ l’unica realtà in Italia capace di curare, struttura per struttura, la creazione di proposte ad hoc sulla base di ricerche di mercato e di uno studio dettagliato del territorio.

Dal 2023 Fedegroup è presente anche nel Middle East, in Oman – dove ha acquisito il 51% della società omanita Seven Friends Ltd, e in Europa, con strutture in Regno Unito, Ungheria e Svizzera.