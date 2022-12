Il termalismo europeo in vasca a Saturnia

Il board di ESPA (European Spas Association), l’associazione europea delle terme e del benessere, di cui Federterme Confindustria è socio fondatore, si riunisce alle Terme di Saturnia. Obiettivo: analizzata la situazione del settore e fare il punto sulle strategie da avviare nel breve-medio periodo per favorire il rilancio e lo sviluppo del termalismo.

Un summit con i principali paesi a maggiore densità termale

Sono presenti tutti i principali paesi a maggiore densità termale (Francia, Germania, Spagna, Slovenia, etc.) con l’Italia che sarà rappresentata dal Presidente di Federterme, Ing. Massimo Caputi.

Numerosi i temi trattati nella due giorni

Il presidente di ESPA, il francese Thierry Dubois, ha calendarizzato una serie di incontri come l’impegno sui temi della ricerca scientifica, per la quale ESPA ha istituito un apposito comitato. O come le certificazioni di qualità e i progetti di comunicazione internazionale. Paesi come la Spagna e la Francia fanno del termalismo e del benessere un pilastro del loro turismo e del proprio sistema di welfare nazionale.

L’Italia deve fare ancora molte vasche

“In un momento così delicato per tutto il termalismo europeo abbiamo sentito il bisogno di un ulteriore momento di confronto”. Dice Massimo Caputi. “Oltre a quelli ordinari, per individuare obiettivi strategici di interesse comune, pur nella naturale diversità che caratterizza i vari sistemi termali dei Paesi UE. L’Italia deve fare passi da gigante verso il Turismo sanitario e del benessere. Auspichiamo che il Ministro del Turismo On Daniela Santanche’ colga questa grande opportunità di mercato.”

Un incontro con HISES

“In particolare tratteremo i nuovi bisogni di salute generatisi per effetto della pandemia ed al progressivo invecchiamento della popolazione. Grazie al costante impegno sul versante della ricerca scientifica il termalismo europeo può svolgere un ruolo chiave nella crescita del benessere dei cittadini europei.” Tra le attività collaterali del summit è stato organizzato un momento di incontro con HISEAS, tour operator leader nel mercato cinese dell’outgoing. Così come in Indonesia, Malesia, Thailandia e Vietnam ed in crescita sul mercato indiano.

Come sta il mercato delle medical spa in Italia e in Europa

Il workshop è stato realizzato per far conoscere il mercato delle medical spa in Italia e in Europa, e avrà avere una valenza emblematica per l’intero sistema termale e del benessere europeo. Il sistema termale europeo è in grande fermento per la riscoperta delle Terme da parte dei suoi cittadini, an che a seguito del forte impatto positivo dei trattamenti termali sui diffusissimi disagi da post e long Covid.

Resort di Terme di Saturnia Natural Destination

