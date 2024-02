Fagioli nomina Fernando Bertoni nuovo AD

Fagioli, leader mondiali nei servizi logistici ad alto contenuto ingegneristico, ha nominato Fernando Bertoni nuovo CEO del Gruppo. Bertoni aiuterà la crescita di Fagioli in diverse aree di business, tra cui energy generation, trasporti e sollevamenti speciali. Potrà fare leva sul posizionamento di mercato, le riconosciute competenze tecniche e la presenza globale del Gruppo.

Un forte background internazionale nel mondo engineering e dell’energy

Bertoni entra in Fagioli dopo un’esperienza in qualità di Presidente e AD di UTIL Group, fornitore globale di soluzioni per automotive e altri segmenti industriali. In precedenza è stato alla guida del Gruppo COROB, leader nel mercato dei sistemi tintometrici. Bertoni ha lavorato per oltre 15 anni nel Gruppo General Electric in Italia, Europa e Brasile, sviluppando competenze diversificate in posizioni con responsabilità crescenti. E’ stato CEO di GE Environmental Control Solutions.

Fagioli inoltre è controllata dal fondo di investimento QuattroR e dalla famiglia Fagioli, che insieme hanno promosso questo cambiamento nella leadership della società.

Rocco Sabelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fagioli

“Bertoni porta 30 anni di esperienza professionale maturata in tutto il mondo. E inoltre un track-record unico. Fondamentali nel guidare Fagioli nella prossima fase di crescita ed eccellenza nel servizio”.

Chi è Fagioli SpA

Fondata nel 1955 in Emilia Romagna, il gruppo è uno dei leader mondiali nei servizi logistici ad alto contenuto ingegneristico. Ha tre sedi in Italia, Stati Uniti e Singapore e un organico di circa 600 dipendenti. Con un fatturato consolidato 2023 di circa 200 milioni di euro, L’azienda fornisce servizi strategici di movimentazione e logistica alle multinazionali. Opera inoltre nei settori dell’energia, infrastrutture e industria, facendo leva su competenze ingegneristiche uniche e partnership con clienti e fornitori.