ErreDue arruola Rolando Robustelli

ErreDue è una società attiva nella progettazione di soluzioni per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell’acqua, azoto, ossigeno). Ha nominato Rolando Robustelli Chief Financial Officer, a partire dal 18/12/2023.

Rafforzare la strategia finanziaria di ErreDue

Nel suo ruolo Robustelli avrà il compito di rafforzare la strategia finanziaria di ErreDue, coordinando la gestione dei processi di pianificazione e sviluppo del business per gli aspetti economico-finanziari.

In arrivo da Empoli (FI), dal 2019 al 2023 ha ricoperto un ruolo centrale nel team finance di Sammontana come Responsabile del controllo di gestione, contabilità industriale e operazioni straordinarie.

Una carriera internazionale

Robustelli ha acquisito quindi una consolidata esperienza finanziaria anche internazionale, muovendo i primi passi della sua carriera a Milano nel 2006. Ha lavorato per PricewaterhouseCoopers, in seguito in qualità di Accounting Manager e Marketing Controller per Adidas Italy e quindi come Controller in Cameron Italy.

Dal 2015 al 2017 ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Argho Tech LLc. Nel 2017 è approdato a Lugano come CFO di Sisam SA, con riferimento a progetti di sviluppo di nuovi business in mercati esteri. Si è laureato in economia aziendale nel 2006 presso l’Università Cattolica di Milano. Ha quindi perfezionato la conoscenza dei mercati internazionali con esperienze alla San Diego University e all’Universidad de Valladolid.

Enrico D’Angelo, Presidente del CdA e fondatore di ErreDue

“La nomina di Robustelli si inserisce perfettamente negli obiettivi di crescita aziendale. La sua esperienza sui mercati nazionali ed internazionali farà da catalizzatore ai processi di internazionalizzazione. Abbiamo deciso di investire in una figura di alto profilo con un valore aggiunto in termini di esperienza”.

Chi è ErreDue

ErreDue è un pioniere dell’elettrolisi dell’idrogeno a zero emissioni. E’all’avanguardia nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di elettrolizzatori per la generazione on-site di idrogeno pulito e di generatori di altri gas tecnici (azoto e ossigeno).

Viene utilizzato per varie applicazioni industriali, di laboratorio, applicazioni medicali e per le nuove applicazioni relative alla transizione energetica come il power-to-gas. E anche la mobilità sostenibile (piccole stazioni di rifornimento di idrogeno) e la decarbonizzazione industriale. ErreDue ha sede a Livorno e nel 2022 ha ottenuto ricavi pari a € 12,3 milioni, in crescita rispetto all’anno precedente. Dal 6 dicembre 2022 ErreDue è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..