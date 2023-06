Emanuele De Longhi Mkt Communication & Media Samsung Electronics

Samsung Electronics Italia annuncia la nomina di Emanuele De Longhi a Head of Marketing Communication & Media di Samsung Electronics Italia.

In questo nuovo ruolo De Longhi guiderà la divisione Marketing Communication & Media riportando direttamente al Presidente Seho Kim.

Il manager avrà la responsabilità di delineare, gestire e implementare i piani marketing e le strategie di comunicazione dell’azienda per l’area Marcom, l’area Crm digital marketing e l’area media. Obiettivo evolvere l’approccio di marca per dialogare con un pubblico più giovane, Millenials e Generazione Z. Individuando anche nuovi spazi e touchpoint e confermandosi come leader innovativo e dinamico.

Chi è Emanuele De Longhi

Emanuele De Longhi, milanese classe 1977 laureato in Economia, continua il suo percorso professionale in Samsung Electronics Italia iniziato nel 2007. Da prima all’interno della divisione Home Appliance. Poi ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, sia in ambito commerciale, che in ambito marketing. Tra questi ha ricoperto l’incarico di Head of Home Appliance Marketing a partire dal 2017. Precedentemente ha lavorato in Gfk Marketing Services Italia nel ruolo di Account Executive.

Samsung Electronics Co., Ltd

Ispira il mondo e delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie, trasformando il mondo dei TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, elettrodomestici. Anche sistemi di rete e memorie, sistemi LSI e soluzioni LED.