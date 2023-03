Nicolò Bellorini nominato VP Samsung Electronics Italia

Nicolò Bellorini è il Vice President Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics Italia.

L’azienda è volta a consolidare ulteriormente la posizione di leader del settore dei dispositivi mobile nel mercato italiano. E continua a proporre tecnologie sempre più innovative e sostenibili, che consentono di superare i limiti dell’esperienza mobile.

E’ stato Head of Mobile eXperience Business

Nicolò Bellorini assume oggi il titolo di Vice President, ponendosi a tutti gli effetti alla guida della divisione mobile di Samsung Electronics Italia e continuando a sostenere la crescita del brand nel settore e al contempo ad ampliare la leadership consolidata nel mercato e ottimizzare i piani di go to market dei prodotti, rafforzando le relazioni con i diversi partner di business.

Continua il percorso professionale iniziato in Samsung

Nicolò Bellorini continua il percorso professionale iniziato in Samsung nel 2017, dopo un’importante esperienza più che decennale in TIM. Lì ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in Italia e all’estero nell’ambito delle vendite e del marketing, tra cui l’ultima carica in qualità di Head of Sales Consumer and Small Enterprise. Aveva la responsabilità di tutte le operazioni di vendita per i mercati consumer e delle piccole imprese.

Laureato in ingegneria al Politecnico di Milano, Bellorini ha studiato presso il Royal Institute of Technology of Stockholm e la London Business School.

