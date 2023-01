Marco Petrillo nuovo Head of HR Samsung Electronics

Samsung Electronics Italia ha nominato Marco Petrillo Head of Human Resources.

Guiderà il team Risorse Umane nella definizione e nello sviluppo dell’organizzazione aziendale, evolvendo il percorso già intrapreso dall’azienda verso nuove modalità di lavoro più digitali e flessibili. Valorizzerà i talenti attraverso la formazione continua e promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo e stimolante, con l’obiettivo di supportare la forza e la crescita del brand nel nostro Paese.

Samsung, infatti, si è distinta all’interno della classifica World’s Best Employers 2022, stilata da Forbes, eccellendo in termini di impatto e immagine aziendale, sviluppo dei talenti, parità di genere e responsabilità sociale.

Petrillo continua il percorso professionale in Samsung Electronics Italia iniziato nel 2014. Ha ricoperto il ruolo di Senior HR Manager per le divisioni Sales & Marketing e Corporate Operations.

Precedentemente, ha consolidato la sua esperienza nell’ambito Human Resources in realtà come Antal International, società di head hunting, e successivamente in BMW Italia.

Marco Petrillo è laureato in Economia & Commercio presso l’Università di Genova.

Chi è Samsung Electronics Co.

Samsung delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie, trasformando il mondo dei TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet. Ma anche elettrodomestici, sistemi di rete e memorie, sistemi LSI e soluzioni LED. Per essere informati sulle ultime novità, è possibile consultare la sezione Samsung Newsroom del sito.