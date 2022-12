E’ Luca Crippa il cco di IBSA

Luca Crippa è il nuovo Chief Commercial Officer di IBSA, Institut Biochimique SA, la multinazionale farmaceutica svizzera presente in 90 Paesi, con 17 filiali. Ha oltre 2.000 collaboratori e un fatturato consolidato di 800 milioni di franchi. Luca Crippa assumerà l’incarico a partire dal prossimo 1° gennaio 2023 e riporterà ad Arturo Licenziati, Presidente e ceo di IBSA.

“Sono onorato e accolgo questa nuova sfida con grande entusiasmo ed umiltà”, commenta Luca Crippa. “Il mio obiettivo sarà quello di promuovere in tutte le filiali del mondo una coerente esecuzione della strategia del Gruppo. È un progetto sfidante per il futuro dell’azienda nel quale tutti giocheranno un ruolo di primo piano”.

Crippa, classe 1973, ha un solido background scientifico dato dalla sua formazione e rafforzato nel corso della sua carriera. E’ laureato in Chimica presso l’Università degli Studi di Milano e ha mosso i primi passi del suo percorso professionale presso l’Istituto Mario Negri e Glaxo Smith Kline.

Ha inoltre completato la sua formazione manageriale studiando Business Administration alla SDA Bocconi, alla INSEAD e alla London Business School.

Prima di IBSA ha lavorato, a livello internazionale, per Bayer come Head of Global Cardio Aspirin Business e come Country Manager Croatia & Serbia. Nel 2012 è passato in Nestlé Health Science per ricoprire il ruolo di Country Manager per Italia e Malta. Presso la sede di Losanna, è stato scelto come Vice Presidente Global Consumer Care Healthy Aging Business e VP Global e-Business.

Dopo queste esperienze Crippa ha ricoperto il ruolo di ceo e managing director di IBSA Farmaceutici, la filiale più importante del Gruppo IBSA, Ruolo che continua a mantenere ad interim per il tempo necessario a garantire la transizione delle responsabilità ad un nuovo Ad.