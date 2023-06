Carlo Cartasegna nuovo Ad di Newchem

Carlo Cartasegna è stato nominato Amministratore Delegato di Newchem S.p.A.. L’azienda chimico-farmaceutica è attiva dal 1999 nella produzione di Principi Attivi. Corticosteroidi, Prostaglandine e Ormoni. Si tratta di un’eccellenza italiana con vendite in oltre 50 Paesi. Newchem conta una sede direzionale a Milano e due stabilimenti, uno a Verona e uno in provincia di Pavia, in cui sono impiegate oltre 200 persone. Cartasegna arriva a ricoprire la carica di CEO dopo essere entrato nel 2020 nel CdA dell’azienda. Dal 2018 ha ricoperto la carica di Deputy General Manager della Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co. Ltd., gruppo di cui Newchem fa parte dal 2017.

Newchem punta a crescere e svilupparsi sui mercati internazionali

Ha conseguito la laurea in Ingegneria Chimica al Politecnico di Torino e un MBA presso SDA Bocconi. Ha lavorato nel settore del Private Equity e a supporto degli imprenditori nelle fasi di passaggio generazionale ed in operazioni di MBI. Grazie a una spiccata capacità di leadership e a una marcata attitudine imprenditoriale nel perseguimento degli obiettivi, guidarà Newchem verso le nuove sfide del mercato.

Districarsi nella complessità dei molteplici quadri normativi

“Newchem è una realtà che nel giro di poco più di 20 anni dalla sua fondazione è stata capace di consolidare la propria presenza sul mercato globale. Si è distinta per la capacità di rispondere con affidabilità e rapidità alle specifiche necessità di clienti basati in 50 diversi Paesi. Il settore della chimica farmaceutica, infatti, è caratterizzato fra l’altro dalla complessità dei molteplici quadri normativi di ogni Paese”. Ha detto Carlo Cartasegna dopo il suo insediamento.

Negli ultimi 5 anni l’azienda ha investito oltre 30 milioni di euro, fruendo in buona misura delle opportunità date dal piano nazionale per l’industria 4.0. Sta ampliando e arricchendo ulteriormente i propri siti produttivi attraverso la realizzazione di nuovi laboratori e di impianti sostenibili di ultima generazione. Nel prossimo giugno inaugurerà inoltre i nuovi uffici della sede direzionale di Milano.