Daniel Rosenthal nuovo cfo di Matrix42

E’ Daniel Rosenthal il nuovo chief financial officer di Matrix42 AG, lo specialista del digital workspace management. Daniel è un esperto di modelli SaaS e software B2B per accelerare la propria crescita. Rosenthal sarà responsabile delle principali aree aziendali di amministrazione, finanza e IT. Come componente del team di leadership di Matrix42 avrà come task principali lo sviluppo strategico del proprio dipartimento. E inoltre del supporto alla strategia di internazionalizzazione dell’organizzazione e alla trasformazione SaaS.

Oliver Bendig ceo della società

“L’esperienza di Rosenthal nel settore dei software B2B, l’approccio analitico e l’impegno lo rendono una risorsa preziosa per il nostro leadership team”. Daniel Rosenthal, laureato in matematica e un MBA, ha ricoperto il ruolo cfo di Signavio, – startup di software cloud. E’ stato cfo del provider ERP (Enterprise resource planning) proAlpha. Vanta 20 anni di esperienza come ceo ed è uno dei principali esperti finanziari nel settore del software B2B.

“Il mio obiettivo sarà quello di contribuire in modo significativo alla crescita dell’azienda, supportando Oliver Bendig e il team di gestione”, dice il manager. Apportando una specializzazione delle funzioni finanziarie e interdivisionali. La mia priorità sarà quella di potenziare la cooperazione con i nostri clienti, partner e investitori. Non vedo l’ora di poter iniziare”.

Chi è Matrix42

Matrix42 aiuta le organizzazioni a digitalizzare e rendere più sicuri gli ambienti di lavoro dei loro dipendenti. Il software per la digital workspace experience gestisce dispositivi, applicazioni, processi e servizi in modo sicuro e conforme. L’innovativo software integra perfettamente gli ambienti di lavoro fisici, virtuali, mobili e basati su cloud nelle infrastrutture esistenti. Matrix42 AG ha sede a Francoforte sul Meno, in Germania, e distribuisce e implementa soluzioni software in tutto il mondo con partner locali e globali.

Share