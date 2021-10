Marco Sebastiani entra in RGI con il ruolo di group head of product and digital innovation. Nuove responsabilità anche per Aniello Mautone e Paolo Simoni.

Le importanti novità nella struttura organizzativa di RGI hanno come obiettivo l’accelerazione verso la transizione a un modello Software-as-a-Service. Il gruppo RGI si occupa leader della trasformazione digitale delle compagnie assicurative.

Marco Sebastiani group head of product and digital innovation

Sebastiani ha un dottorato in Fisica presso l’Università La Sapienza e un master in business administration presso la Henley Business School. Ha 20 anni di esperienza in IBM nella gestione di progetti di trasformazione digitale e di team di sviluppo. In RGI porta una solida competenza tecnica sul cloud, sull’automazione dei servizi IT e sulle metodologie di sviluppo software.

Nel suo nuovo ruolo avrà la responsabilità di guidare lo sviluppo e l’evoluzione della piattaforma cloud di RGI. Il suo obiettivo è quello di favorire la transizione di RGI verso un modello di business Software-as-a-Service (SaaS).

«Le nostre soluzioni sono strategiche per la trasformazione digitale delle compagnie assicurative. E’ fondamentale investire sullo sviluppo della nostra piattaforma cloud per offrire in modalità SaaS gli asset essenziali per il business dei clienti. Con Sebastiani consolideremo il nostro posizionamento come key player del settore IT assicurativo».

Oltre a Sebastiani arrivano anche Paolo Simoni, già client success & delivery vice president di RGI che assume anche la responsabilità della group delivery. Gestirà e coordinerà i team progettuali per tutti i clienti RGI. Aniello Mautone, già customer support & value vice president, assume in aggiunta il ruolo di deputy ceo di Unimatica-RGI. Questa società offre servizi di firma digitale e conservazione a norma, di cui RGI è azionista di maggioranza dal 2019.

Due o tre cose su RGI

E’ uno dei principali vendor di soluzioni digitali end-to-end per il mercato assicurativo. Propone un’offerta completa e modulare per la gestione dei processi assicurativi core. Tra questi la policy administration, la gestione dei sinistri, la gestione della rete vendita e distribuzione nei mercati Vita e Danni. Ha un team di circa 1.200 professionisti specializzati in IT e assicurazioni, localizzati su 20 uffici in tutta Europa. Ha digitalizzato il business di oltre 130 compagnie assicurative e 300 broker in diverse aree geografiche. E’ una società di Corsair, uno dei principali investitori globali nel settore dei servizi finanziari e di business.

