Cristian Mattavelli fa crescere Inventa TRO

Secondo Antonio Magaraci, managing director di Inventa TRO per poter continuare a immaginare progetti esperienziali è necessario dare spazio a nuovi talenti. Persone determinate, entusiaste, appassionate e che abbiano una costante voglia di confrontarsi con l’inatteso. E’ questo uno dei motivi dell’entrata nel team di Inventa TRO Cristian Mattavelli, nel ruolo di account manager.

Mattavelli sperimenterà soluzioni tecnologiche e creative

Mattavelli è laureato in Sociologia e Scienze del turismo all’Università degli Studi Milano-Bicocca. Come account executive in J&J Jesurum ha seguito progetti di comunicazione e marketing tradizionali e digital per brand internazionali. Tra questi Algida, Ben & Jerry’s, Dove, Sunsilk e Lipton. Nei quasi 7 anni trascorsi Extraspace Group come marketing campaign manager prima, e senior project manager dopo, ha messo le sue competenze a disposizione di brand come Yamaha Motor, Retelit, Epson, Harley Davidson ed Enervit.

“Oggi è fondamentale creare progetti che sappiano coinvolgere, ispirare e fidelizzare il consumatore”. Ha detto Mattavelli. “E’ fondamentale saper prevedere e gestire in ogni minimo dettaglio ciascuna fase del progetto e avere una forte capacità di analisi per poter valutare l’efficacia degli obiettivi raggiunti. Sono le capacità che intendo mettere al servizio di Inventa TRO e dei miei nuovi colleghi”.

In Inventa TRO Cristian, si occuperà di realizzare progetti integrati, che abbiano la capacità di generare brand advocacy e orientare le vendite. Dagli eventi, alle campagne di comunicazione fino a programmi di loyalty.

Inventa TRO è l’agenzia di brand experience con una consolidata expertise locale e un approccio internazionale. E’ parte di Omnicom Experiential Group come unica agenzia italiana specificatamente dedicata alla brand experience, e TRO Group, il network internazionale che conta 15 uffici dislocati in Europa, Asia e Australia.