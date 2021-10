Vittoria De Luca va a rinforzare Inventa TRO

Inventa TRO ha ingaggiato Vittoria De Luca per occuparsi di progetti digitali. Con questa new-entry Inventa TRO aggiunge nuove expertise al team Digital Project Manager incrementando il know-how digital dell’agenzia. E soprattutto rinforzando l’approccio “competence driven” che la contraddistingue.

“L’agenzia è in crescita”, dice il managing director Antonio Magaraci. “E’ fondamentale continuare ad apportare talento nel nostro team. Per innovare e proseguire nel nostro lavoro di ideare, sviluppare e gestire progetti che consentono di generare brand advocacy e orientare le vendite”.

Esperta in brand experience

Goriziana di nascita, milanese di adozione, Vittoria ha iniziato la sua educazione al marketing studiando all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Laureata in Linguaggio dei Media e laurea magistrale in Food marketing e strategie commerciali. Ha studiato anche alla City University di Londra con un corso sul marketing. Ha poi mosso i primi passi nel mondo del lavoro concentrandosi sul Trade Marketing in San Carlo e poi entrando a far parte del team di remarketing di BMW. È poi entrata in Digitag Consulting, come digital project manager.

Vittoria De Luca digital project manager di Inventa TRO

Determinata, entusiasta e appassionata di nuove tecnologie, Vittoria De Luca è sostenitrice dell’integrazione fluida fra off-line e online. “Oggi le emozioni giocano un ruolo centrale nella vita di ciascuno di noi. Bisogna renderle concrete e tangibili in un mondo in cui l’offerta di prodotti e servizi è praticamente infinita. Una sfida che si può vincere solo portando allo stesso livello mondo fisico e mondo digitale. Ed è una sfida a cui partecipo unendo le mie competenze e la mia passione al know-how e all’esperienza dei miei colleghi in Inventa TRO.”

Vittoria, avrà il compito di interpretare le nuove tendenze digital e trasformarle in opportunità di crescita per i clienti di Inventa TRO, facendo leva sulla rilevanza delle attività proposte. Lavorerà all’interno di un team esteso, su progetti che vanno dalle attività di comunicazione agli eventi, dalla brand activation al social media management.

“L’ingresso di Vittoria sarà seguito da altri arrivi di qualità. Inutile dire che l’area alla quale stiamo guardando con attenzione sia quella del digitale per aiutare le aziende nei loro processi di digital transformation”,conclude Magaraci.

Chi è Inventa TRO

E’ un’agenzia di brand experience con una consolidata expertise locale e un approccio internazionale. Fa parte di Omnicom Experiential Group come unica agenzia italiana specificatamente dedicata alla brand experience, e TRO Group, il network internazionale che conta 15 uffici dislocati in Europa, Asia e Australia.

