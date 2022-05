Daniela Grassini entra nel team CDM Milan

Con l’ingresso di Daniela Grassini come Medical Writer & Editor, CDM Milan arricchisce il team con una figura professionale con un approccio internazionale alla biologia e alla ricerca. Unito alla conoscenza del mercato e delle dinamiche locali italiane. Secondo Antonio Magaraci, Managing Director del Gruppo comunicare nel mondo healthcare è una sfida sempre più complessa. Per questo è fondamentale trovare il giusto equilibrio tra una corretta informazione scientifica e la produzione di un contenuto di comunicazione con uno storytelling accattivante. “Abbiamo cercato una figura di Medical Writer & Editor che affiancasse a una comprovata preparazione scientifica la freschezza necessaria per portare nuove idee. Daniela Grassini risponde a questi requisiti”.

Chi è Daniela Grassini

Argentina di nascita, internazionale per formazione, milanese di adozione. Daniela Grassini vanta un percorso universitario e professionale che attraversa il mondo con diverse discipline medico scientifiche. Dopo la laurea in Biologia all’Università degli Studi di Milano e la laurea specialistica in Biologia Molecolare, ha proseguito con un dottorato in Genetica dello Sviluppo presso The University of Queensland (Australia). Lì ha iniziato la sua prima esperienza lavorativa come assistente universitario e ricercatrice. Si è spostata negli Stati Uniti (Maryland) al National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Disease (NIAMS) dove per due anni si è concentrata sulla ricerca accademica, con focus sulla biologia della pelle e riparazione tissutale. Tornata a Milano ha lavorato come responsabile della comunicazione scientifica presso Sanitpharma.

La sua esperienza, che l’ha messa in contatto diretto con il mondo della ricerca, ma anche con quello dei professionisti, permette a Daniela di trasformare nozioni medico-scientifiche in testi idonei per le attività di comunicazione. Ma anche di renderli adatti ad essere inseriti in uno storytelling efficace, credibile e autorevole.

“L’obiettivo che mi sono posta entrando nel team di CDM è quello di comunicare il valore scientifico dei prodotti proposti dai nostri clienti. Enfatizzando quell’aspetto emozionale richiesto dalla comunicazione contemporanea, senza però diluire la credibilità scientifica”.