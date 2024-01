Criptovalute, la SEC cambia le regole del gioco

“Con l’accettazione della SEC avviene un cambio storico nell’ambito delle Criptovalute. Si tratta di un passo significativo verso la loro integrazione nell’economia finanziaria globale. La decisione rappresenta un importante sviluppo nel mondo della finanza. Riflette un crescente riconoscimento e legittimazione del Bitcoin come asset investibile all’interno dei mercati finanziari tradizionali”.

A dirlo è Gianluca Sommariva, Founder e CEO di Hodlie, startup italiana e prima piattaforma al mondo per il trading crypto interamente gestito dall’intelligenza artificiale. In soli tre mesi di vita ha mosso un controvalore di $65milioni effettuando 3mila operazioni al giorno e conquistando oltre 1500 utenti.

“L’approvazione di un ETF spot su Bitcoin, da parte di un ente regolatore, è un riconoscimento ufficiale del valore e della potenziale stabilità di Bitcoin come asset finanziario. Inoltre lo renderà più accessibile a un pubblico più ampio di quello odierno. La maturità e la robustezza delle strutture di mercato e di custodia per Bitcoin, indicano un certo livello di sicurezza e conformità regolamentare. Un’ulteriore conferma dell’interesse verso questa asset class, tale approvazione favorirà, nei prossimi mesi, l’ingresso di molti altri investitori”.

Chi è Hodlie?

Da settembre 2023 nel Trading online Hodlie è la prima piattaforma al mondo di investimento automatico sulle criptovalute basata sull’intelligenza artificiale. Hodlie punta a rivoluzionare il sistema degli investimenti nei mercati finanziari grazie all’AI che risolve le principali problematicità del trading online. E’ inoltre in grado di elaborare rapidamente enormi quantità di dati. E’ più precisa e veloce degli essere umani nel prendere ed eseguire decisioni, non è emotiva, non va in vacanze e non dorme mai. L’obiettivo di arrivare a AUM (asset under management) superiori al miliardo di euro entro fine 2027,

Non va in vacanze e non dorme mai

Il progetto Hodlie nasce a fine 2020. E’ stata creata da tre ingegneri informatici, all’epoca 23enni. Gianluca Sommariva e Gianluca Boleto ricercatori universitari in AI e Lorenzo Maffia malware analyst presso l’ONU, iniziano ad applicare l’AI ai mercati finanziar. Questo per individuare nuovi modelli di trading che fossero in grado di overperformare il benchmark di mercato, cioè di fare meglio sui mercati finanziari dei migliori specialisti. Dopo aver fondato la società a gennaio 2023, nel mese di febbraio rilasciano la versione beta della loro prima piattaforma ad un gruppo selezionato di 300 tester. Dopo aver verificato l’affidabilità della soluzione e della tecnologia, la piattaforma è stata lanciata sul mercato.

La piattaforma Hodlie permette agli utenti di fare trading automatico

Questo significa fare compravendita in maniera automatizzata, ventiquattro ore al giorno e sette giorni su sette- sul mercato finanziario in particolare su quello delle criptovalute. La tecnologia proprietaria viene offerta agli utenti ed è pensata soprattutto per coloro che non hanno una cultura finanziaria. Ma sono comunque interessati a fare operazioni con le criptovalute. L’utente deve decidere quanto capitale allocare ossia dare in gestione ai sistemi di trading e poi può limitarsi ad osservare come questi operano sul mercato. Non è necessario prendere nessuna decisione, perché tutto il processo è automatizzato dal modello dell’intelligenza artificiale.