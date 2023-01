Coopservice vende a During il 100% di Archimede

Coopservice vende il 100% dell’agenzia per il lavoro Archimede all’agenzia del lavoro During che apre il 2023 in crescita.

Nata nel 2004 Archimede ha avuto un importante sviluppo: 31 filiali nel Centro e Nord Italia e un fatturato di 140 milioni di euro nel 2022. Con questo investimento During ottiene l’accesso alla top ten delle Agenzie per il Lavoro a

livello nazionale per volume di affari. E inoltre conferma di essere tra le più solide a livello di ratio

patrimoniali ed economici, con un fatturato complessivo aggregato di 370 milioni di Euro, un Ebitda di

oltre 25 Milioni di Euro. Inoltre 90 filiali in Italia, la presenza internazionale tramite le controllate in

Polonia, Ucraina, Repubblica Ceca, Olanda e un piano di aperture previste nel corso dell’anno in altri

Paesi.

Previste nuove aperture in Italia e all’estero

Nella situazione attuale del mercato del lavoro, l’importante acquisizione va a collocarsi nel puzzle

“arancione” che continua a crescere negli anni. E inoltre comprende anche Job Camere S.r.l., Agenzia per il

lavoro, acquisita nel 2020 dal sistema delle Camere di Commercio.

Il presidente di Coopservice Roberto Olivi

“Questa operazione di cessione ci consentirà di vedere garantiti i servizi verso il nostro gruppo e nella scelta del partner, oltre agli aspetti puramente economici. Abbiamo tenuto conto delle garanzie di valorizzazione e crescita delle

persone che, negli anni, hanno contribuito alla creazione del valore attuale della società. L’offerta di During

Spa è quella che maggiormente è riuscita a garantire questo equilibrio”.

Gianni Quatera, amministratore delegato di During

“Questa acquisizione ci spinge a guardare rapidamente al futuro, che affronteremo con la solita costruttiva ambizione e determinazione professionale. La stessa ci ha permesso, nell’ultima decade, di passare da 15 a 90 filiali e da 40 a

370 milioni di fatturato, mantenendo ben chiaro il nostro obiettivo più importante: le persone”.

During è stata assistita dall’Avv. Giambattista Manerba, dello studio legale Manerba e da Gianluca

Bolelli, Paolo de Pietri-Tonelli e Simone Catarinelli dello studio Bolelli – Sportelli – de Pietri-Tonelli per la

parte contabile, fiscale e finanziaria. Con il solito comune denominatore, le persone al centro del progetto, il futuro del gruppo During si preannuncia anche nel 2023 sempre più ambizioso.