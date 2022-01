Cesarini in Anubi Digt. e Manfredini in H2H

Stefano Cesarini è il nuovo head of business development di Anubi Digital, Marco Manfredini è il nuovo Coo di H2H – The Circular Agency .

Anubi Digital – la prima piattaforma italiana a fornire l’accesso alla DeFi Istituzionale (decentralized finance) – offre ai propri clienti la possibilità di custodire Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Aave. Inoltre custodisce le stablecoin USDT e USDC con un accesso autonomo alle opzioni di generazione di valore (staking, liquidity mining, lending. Oltre una suite di servizi specifici di natura fiscale, legale e notarile legati al possesso di crypto.

Cesarini pr 30 anni è stato senior advisor indipendente in ambito tecnologico, finanziario e della consulenza direzionale. Ha lavorato in KPMG e Zurich, dove ha ricoperto cariche di crescente responsabilità fino a diventare country Cfo.

Marco Manfredini Coo di H2H – The Circular Agency

H2H – The Circular Agency ha aperto l’anno con l’ingresso di Marco Manfredini nel ruolo di Chief Operating Officer. Il manager entra nell’agenzia fondata da Paolo Romiti per traghettarla verso una nuova era. In passato ha ricoperto ruoli apicali in agenzie di comunicazione come ABC Production Agency, DDB e Young & Rubicam.

Lo scorso dicembre Wellnet si è fusa in H2H originando una realtà con peculiarità uniche sul mercato della comunicazione italiana. La nuova H2H è infatti un’eccellenza produttiva a tutto tondo con una base fortemente tecnologica derivante dal know-how di Wellnet.

Paolo Romiti presidente e Ad Gruppo Prismi

“La nuova offerta di H2H unisce capacità consulenziali, organizzative e produttive di alto profilo. L’ingresso di Marco Manfredini è propedeutico a questa nuova sfida. Siamo sicuri che con il suo lavoro l’agenzia avrà un ulteriore valore aggiunto con una proposta più innovativa ai clienti esistenti e per identificare nuove soluzioni ai prospect”.

Secondo Manfredini oggi per un’agenzia di comunicazione è essenziale aggiungere al classico approccio creativo una forte e strutturata base tecnologica. Grazie anche alla fusione con Wellnet, H2H sarà più efficiente e in grado di risolvere sempre meglio le sfide che offre il mondo della comunicazione. “Porteremo sul mercato il nostro punto di differenza fatto di talenti provenienti da diversi mondi che lavorando insieme svilupperanno una creatività differenziante. Per questi motivi ho deciso di salire a bordo della nave di H2H Creative Production che rappresenta oggi una nuova realtà tra le aziende di comunicazione”.

