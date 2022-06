Le valute digitali: uno strumento affidabile e redditizio per realizzare un profitto

Vi sono diverse attività che, unitamente, possono andare a concorrere a far sì che le valute digitali possano essere uno strumento affidabile e redditizio per realizzare un profitto. Non per nulla, investire in criptovaluta comporta tre tipi principali di attività.

La prima, è il trading di monete digitali o, in altre parole, la speculazione. La seconda attività strettamente legata all’investire in criptovalute è l’estrazione mineraria, ovvero l’estrazione di monete. Questa attività è, anche, conosciuta come mining Bitcoin. In estrema sintesi, un utente, dopo che ha messo a disposizione il computer proprio e il conseguenziale utilizzo di corrente elettrica necessaria al fine di poter “estrarre” le criptovalute, viene ad essere ricompensato per aver svolto questa particolare attività.

La terza, invece, è procedere con un investimento in un ICO, Initial Coin Offering, di nuovi progetti per ottenere i token. In pratica si tratta di una nota modalità che prevede offerte iniziali di moneta, al fine di ottenere dei fondi che possono arrivare tanto da startup quanto da aziende che operano nel settore delle criptovalute.

L’ICO, pertanto, consente di ottenere criptovaluta al costo iniziale e, se il progetto ha successo, si può veder aumentato di cento volte i fondi investiti. Il prezzo basso consente di ridurre al minimo la percentuale di finanziamento richiesta per l’acquisto. Oggettivamente, al di là delle nuove e moderne terminologie utilizzate, l’essenza di questo metodo di azione è nota all’umanità fin dai tempi antichi.

Il meccanismo di questo procedimento, difatti, è quello di comprare qualcosa di più economico e vendere questo qualcosa ad un costo più elevato, mettendosi la differenza in tasca. L’importanza della speculazione o del trading esiste ancora oggi, anche, nel mercato delle criptovalute. I partecipanti possono veder realizzato un profitto acquistando e vendendo criptovalute in continua crescita come Bitcoin, Ethereum, Litecoin, e via dicendo.

Senza voler entrare in specialistici dettagli, analizziamo alcuni dei molti vantaggi che sono correlati con il trading. Iniziamo col dire che questo è uno dei modi più economici per fare soldi con le criptovalute. Per avviare una attività del genere, non si ha bisogno di molto denaro. Pertanto, anche con un solo inizio finanziario molto contenuto, viene ad essere consentito ad una vasta gamma di utenti di poter partecipare al trading. Bitcoin prime, ne è un eccellente esempio.

Ulteriore vantaggio, è la redditività piuttosto elevata della speculazione di criptovaluta. Un altro importante beneficio è la sicurezza delle transazioni di vendita. La sicurezza è, ovviamente, relativa, ma, comunque, è superiore rispetto, ad esempio, all’investimento in un ICO. Le monete crittografiche sono beni liquidi, possono essere venduti rapidamente o, se lo si desidera, scambiati con denaro ordinario, fissando il profitto. Anche per il trading, inevitabilmente, sono inclusi alcuni svantaggi. Difatti, anche le transazioni di criptovaluta, in linea di massima, includono, purtroppo rischi che accompagnano qualsiasi transazione in valuta estera.

Il primo pericolo è la possibilità di perdere capitale, soprattutto nel “gioco” a breve termine. Pertanto, per i principianti, proprio per poter acquisire una certa esperienza, è sempre meglio scegliere investimenti a lungo termine. Il secondo punto che richiede particolare attenzione, è l’archiviazione dei risparmi digitali. Se questo avverrà in modo non consono e, quindi, sciatto, si potrà facilmente diventare vittima di truffatori.

Per mantenere sicura la crittografia, dunque, è ottimale procurarsi un cosiddetto portafoglio elettronico, esclusivamente dopo averne verificato l’affidabilità. Per quanto riguarda, più in generale, le valute digitali più promettenti, ci sono molte indicazioni che, senza dubbio alcuno, manifestano come la popolarità delle criptovalute sia in costante crescita e come la sua portata sia in costante espansione. Andando a concludere, le criptovalute propongono numerosi e vantaggiosi aspetti che permettono di poterle considerare come uno strumento affidabile e redditizio per realizzare un profitto.