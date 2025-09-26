Carlo Barni in 100 anni da bottega a leader degli elettrodomestici

Cento candeline per Carlo Barni, fondatore della storica azienda di distribuzione di elettrodomestici che ha acceso le case degli italiani. Nato a Inveruno nel 1925, Carlo ha trasformato una piccola bottega di 20 mq in piazza Lombardia in un’impresa riferimento nazionale per la GDO e l’e-commerce. Centodieci milioni di fatturato nel 2024, 40.000 mq di logistica integrata e oltre 500 spedizioni giornaliere.

La sua storia è fatta di serietà, concretezza e visione: diplomato in radiotecnica, ha iniziato riparando radio e vendendo fornelli, stufe e cucine a gas. Negli anni ’70 ha intuito il potenziale della grande distribuzione e ha scelto di entrarvi con determinazione. Negli anni ’80, ha mandato i figli Giuseppe e Gigi in Cina per costruire relazioni . Filiere che oggi alimentano le principali piattaforme online, Amazon compresa.

Dalla bottega alla filiera integrata

Oggi Carlo Barni Spa è distributore ufficiale dei principali marchi di audio, video e home appliances (Samsung, Whirlpool, Sony, LG, Canon) e artefice del rilancio europeo del brand Akai. L’azienda serve oltre 450 negozi e collabora con le maggiori catene della GDO (Carrefour, Coop, Conad, MD, Famila, Il Gigante, Tigros), gestendo anche cataloghi premi per aziende come Philip Morris, Enel, American Express.

Famiglia e comunità al centro

Carlo ha costruito l’impresa con la moglie Giovanna, tra conti sul tavolo di cucina e clienti da ascoltare. Oggi la seconda generazione guida l’azienda, mentre la terza – Giulia e Riccardo – porta nuova energia e visione. Ma per Carlo, famiglia è anche la comunità: ha sostenuto progetti sociali, aiutato la Caritas, promosso iniziative silenziose per chi era rimasto indietro.

Barni una festa lunga un secolo

Ieri, nei capannoni che lo hanno visto diventare grande, Carlo ha festeggiato i suoi 100 anni con 200 tra parenti, amici, dipendenti e clienti. Non è stato solo il compleanno di un imprenditore, ma la celebrazione di un uomo che ha trasformato il lavoro in una carezza, il commercio in fiducia, l’impresa in famiglia. “Vai avanti così. È la strada giusta.” Così Carlo, guardando la foto del suo primo furgoncino, ha riassunto un secolo di vita vissuta con dignità, passione e visione.